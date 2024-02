Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, mivel a hideg időben fűtésre használják, a klímák télen-nyáron üzemelnek, indokolt néhány cseréje. A berendezések számát az energiahatékonyság növelése jegyében bővíteni is szeretnék. A hivatal mellett a művelődési házat, az orvosi rendelőt is felszerelnék korszerű, környezetbarát eszközökkel. Hozzáfűzte: ehhez a hivatalban épületvillamossági fejlesztésre is szükség lesz.