A bontás megkezdésére azért van szükség, mert a kivitelező kiválasztásának időpontjára a munkaterületet át kell adniuk, valamint azért is igyekeznek a munkálatokkal, mert a romos épületbe a körülkerítés és a figyelmeztetések ellenére is sok fiatal bemászik. Az udvaron lévő, jó állapotú és a továbbiakban is használni kívánt épület ablakait és ajtaját rendszeresen betörik. A bontás során arra törekednek, hogy a lehető legkevesebb por- és zajszennyezés legyen, illetve a munkálatok a lehető leghamarabb lezáruljanak.

Jelenleg még nem indulnak el az építési munkálatok, mivel várnak még a Magyar Államkincstár jóváhagyására, miszerint az elkészült engedélyes és kiviteli tervek megfelelnek az elvárásaiknak. Ha a jóváhagyást megkapták, utána elindul a közbeszerzési eljárás és a kivitelező kiválasztása – adták hírül a város weboldalán.