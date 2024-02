Kötegyán polgármestere elmondta, hogy a szociális tüzelőt kormányzati támogatásból szerezték be, hogy aztán kiosszák a rászorulók között. Azok a háztartások kaptak belőle, akik kérelmet adtak be, valamint a helyi rendelet alapján jogosultak voltak rá. A gyermekek számát is figyelembe vették, így ettől is függően a háztartások számára egy, kettő és három erdei köbméter fát biztosítottak.