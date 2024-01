A macskatartás sem kóstál kevesebbet

A macskákról való gondoskodás is egyre többe kerül, ezt tapasztalja a békéscsabai Gyarmati Réka is, aki kiváló minőségű táppal kínálja Kifli nevű benti cicáját. – Havonta 15-20 ezer forintba kerül az etetése, de amikor nem prémiumot kapott, akadtak egészségügyi problémái. Azért, hogy megelőzzem az orvosi költségeket, hogy egészséges legyen, megfelelő eledelt vásárolok. Az olcsóbbakban sajnos sok a gabona, a hozzáadott adalék, ami nem szerencsés az emésztőrendszernek, és nem is elégíti ki a cicák igényeit. Sokan nem tudják, hogy az agyonreklámozott eledelek olyanok, mint az emberi gyorsételek. Én odafigyelek arra, hogy magas hús- és fehérjetartalmút válasszak. Kifli ezektől látványosan jobban érzi magát, aktívabb, a szőre fényesebb, dúsabb, hangulata jobb. A száraztáp segít a fogkő megelőzésében is, ezért szoktam azt is venni. Az alom plusz egy tízes, abból szerencsére nem a legdrágább a legjobb. Vannak játékai is, mászófala 30 ezer forintba került. Sétáltatni is szoktam, kapott ruhát, hámot, és időnként macskáknak való Béres Cseppet is szed – tette hozzá Réka.