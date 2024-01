Kitért arra, az ember azt hinné, hogy ősszel lezárult a gombaszezon, ugyanakkor vannak fajok, amik csak most teremnek igazán, ilyen például a téli fülőke. Heringillatú, de ez az elkészítése során eltűnik. Előfordulnak olyan gombák Békésben is, amik megfagyhatnak, de ha kienged az időjárás, újra növekedésnek indulnak.

A gombák sokszínűsége mellett természetesen szóba került, hogy vigyázni kell a gombával, és a vadon termő gombákat be kell vizsgáltatni, hiszen a mérgező nagyon hasonlíthat az ehető „párjára”, erre több példát is hozott. Ugyanakkor az ehető gombák ízletesek, minden étrendbe beilleszthetők, és jót tesz az egészségünknek is a fogyasztásuk.

Beszédes Nimród Attiláné a gombaszedés szabályairól is szólt, hogy mennyi és hol szedhető, és hol tiltott, mennyi ideig tartható el. Megtudtuk, hogy az ő kedvence a vargánya, és igazából szárított formában, már egy-két csipetnyi is különlegesen jó ízt ad ételeknek. A szarvasgombát is kiveséztük, miként meséink piros kalapos, fehér pöttyös gombáját, a légyölő galócát is, ami hiába szép, de mérgező.

Stúdiónk vendége beszélt arról is, hogy a gombafogyasztásunk ugyan emelkedett az utóbbi években 1,5–1,6 kilóra, de még így is jóval elmarad az uniós átlagtól, mely évente három kilogramm körül alakul.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!