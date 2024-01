Mint írja, a január hagyományosan a számvetés, a jövőbetekintés és az újrakezdés ideje, amikor mindenki számára lehetőség nyílik arra, hogy kiszakadva a rohanó hétköznapok nehézségekkel teli világából végig gondolja az elmúlt év sikereit és kudarcait. Kiemeli, bizakodással tekintve a jövőbe, ilyenkor kitűzzük azokat a céljainkat, amelyek meghatározzák az előttünk álló tizenkét hónapot. Úgy fogalmaz, különösen nehéz évet hagyunk ma magunk mögött, a nehézségek pedig mindenki életében új kihívásokat eredményeztek, aminek meg kellett felelni.

– Az első szavam a köszöneté. Köszönöm a település lakosságának az év során tanúsított együttműködő hozzáállását! Kívánom, hogy a jövő évben is legyenek aktívak és együttműködőek, hogy közösségünk és általa községünk is tovább fejlődhessen! Amikor egy új év elkezdődik az olyan, mint egy újjászületés; átgondoljuk a mögöttünk álló időt, és azt is, hibáztunk-e, minden úgy sikerült-e ahogy terveztük? És mi az, amin javítanunk kell? Az új év új feladatok elé állít mindannyiunkat, s bár nem lettünk gyengébbek az elmúlt esztendőben, céljaink eléréséhez a korábbinál is konokabb elszántság, erősebb hit és nagyobb állhatatosság szükségeltetik. Ezekhez az új feladatokhoz kívánok mindenkinek sikeres és boldog újesztendőt! – kívánta Telekgerendás község önkormányzatának képviselő-testülete nevében Ránkli Ferenc polgármester.