Elmondta, hogy az udvaron most is van egy mozgáskorlátozottak számára kialakított parkoló, azonban a szórt útalapos területen további aszfaltozott parkolókat alakítanak ki a doktoroknak és a rendelésre érkezőknek. Hamarosan indul a beruházás közbeszerzési eljárása, és a tervek szerint a mostani év első felében meg is valósítanák.