„Dorin Recean moldáv miniszterelnököt fogadtam a Gyulai várban, akivel a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről tárgyaltunk, de az ukrajnai háború is téma volt a találkozónkon. Ha kihelyeztük a Sándor-palotát, azt komolyan is vesszük. Ezekben a napokban Békés vármegyéből látom el a feladataimat. Örülök, hogy a megyelátogatások során először egy komoly diplomáciai fogadásra is sor került” – írta közösségi oldalán Novák Katalin.

Az MTI tudósítása szerint a találkozó elején az államfő elmondta Dorin Receannak, hogy többnapos látogatáson Békés vármegyében tartózkodik, ugyanis időről időre tart vármegye-látogatásokat, mert szeretné közelebbről megismerni az ott élő embereket, a vidék szépségeit és nehézségekeit.

Közölte, az országot nemcsak Budapestről lehet képviselni, hanem vidékről is; a „kihelyezett Sándor-palota” lényege, hogy ilyenkor az adott vármegyéből látja el államfői feladatait, és örül, hogy egy ilyen komoly diplomáciai eseményre kerülhetett sor Békés vármegyében. Novák Katalin hozzátette, ez az első alkalom, hogy hivatalosan egy másik ország miniszterelnökét fogadja Gyulán, ami elismerés az ott élőknek is. A köztársasági elnök reményét fejezte ki, hogy a moldovai miniszterelnök meg tud majd kicsit ismerkedni a várossal.

Az államfő elmondta Dorin Receannak, hogy a gyulai vár különleges hely, Európában egyedi, hiszen ez az egyetlen épségben maradt síkvidéki, középkori téglavár a régióban. Felhívta tárgyalópartnere figyelmét arra, hogy Gyulának van egy moldovai testvérvárosa, Balti, ami szintén kapcsolódási pont a két ország között.

Farkas Vajk, a Sándor-palota kommunikációs igazgatója az MTI-nek elmondta, Novák Katalin és Dorin Recean a két ország közötti gazdasági és politikai kapcsolatokról, továbbá az aktuális válságzónákkal, így például az ukrajnai háborúval kapcsolatos meglátásaikról egyeztetett.