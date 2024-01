,,Az elnökségem egyik célkitűzése az volt, hogy csináljunk a perifériából centrumot. Amikor a vármegyébe látogatok, akkor igyekszem inkább oda irányítani a figyelmet, ahova a hétköznapokban kevesebb fény, kevesebb figyelem jut. Azt ígértem, hogy kiemelten fogok gondolni a családokra, a tehetségekre, a teremtett világ védelmére, a teremtett világra, a nők segítésére, helyzetbe hozására és a hátrányos helyzetűekre, a különös figyelmet érdemlőkre. Most a nyolcadik vármegye-látogatásra érkeztem ide Békésbe, és most is igyekeztünk a programot e köré az öt témakör köré csoportosítani. Mindenhol azt tapasztaltam, ezeknél a személyes találkozóknál is, hogy a család az az életünk esszenciája, ez határozza meg alapvetően a mindennapjainkat, a döntéseinket. Abban szeretném megerősíteni önöket és magunkat is, hogy a békétlenség helyett ne hagyjuk elvenni magunktól az együttlétnek az örömét, hogy tudjuk és merjük megélni azt, hogy milyen jó együtt lenni” – fogalmazott videójában a köztársasági elnök.