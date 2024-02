Mint megírtuk, január végi vármegyejárása részeként egy Kondoros melletti tanyára is ellátogatott Novák Katalin köztársasági elnök, a látogatásról hétfőn egy videó is felkerült a köztársasági elnök oldalára.

A videóban Marika néni részletesen elmeséli, hogy miként gazdálkodik a családjuk, s mint mondja, ma már kevesebbszer, de még mindig kimegy ő is kapálni, jól esik neki a mozgás. Azt is elmesélte, hogy 54 évig volt házas a férjével, akit tavaly ősszel veszített el. Gyerekei, unokái rendszeresen meglátogatják. A búboskemencét is megmutatta Novák Katalinnak.

A köztársasági elnökkel készült interjúnkat ITT olvashatja.