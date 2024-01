– Békés vármegyének több mint hetven települése van, de ő mégis a városunk mellett döntött, ami több gyulai nemzedék munkájának eredménye – hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte, az államfő egyebek mellett ellátogatott, illetve ellátogat az Erkel Emlékházba, valamint az Almásy-kastélyba is, és egyebek mellett ennek is köszönhetően az ország közvéleményének figyelme Gyulára, illetve a vármegyére irányul, ami önmagában is nagy érték és megtiszteltetés.

Dr. Görgényi Ernő elmondta, a csütörtöki elnöki díszvacsorára egyedi programot ajánlottak, a gyulai PowerBeat ütőegyüttes fog fellépni, ami különleges élményt biztosít majd.