Elhunyt Futaki Attila békéscsabai képregényrajzoló

Elhunyt a magyar képregényrajzolás jelentős alakja, a békéscsabai származású Futaki Attila. Harminckilenc esztendősen, 2024. január 2-án méltósággal viselt, gyors lefolyású betegség következményeképp elhunyt Futaki Attila, a kortárs képregény Magyarországon és külföldön is rendszeresen publikáló, meghatározó alakja. Dolgozott a Disney-nek is, de munkáival nem csak angolul, hanem számos egyéb nyelven is találkozhatunk. Az ő projektje volt, a Magyar rocktörténet, amelynek első kötete nemrégiben jelent meg.

A chipnek köszönhetőn több csabai kutya hazakerült

Már otthon van az állatvédőkhöz szilveszterkor, új év első napján bekerült kutyák közül több. A csabai állatvédők a kutyatartók felelősségére is felhívták a figyelmet. Kovács-Zemen Viktor, a Csabai Állatvédők Khe. állatgondozója arról számolt be, idén öt kutya került be a békéscsabai, Kétegyházi úton található menhelyre rögtön a szilveszter utáni időszakban, míg kedden még két kutyust találtak. Az elszökött házikedvencek fele már szerencsére otthon van, köszönhetően a bennük található chipnek, azonban a többiek még a menhelyen várják gazdájukat. Azt is elmondta, ennél több állat szökött el ijedtében, de sokukat önkénteseik fogadták be ideiglenesen, egy részük került a menhelyre. Az elszökött kutyákat lakossági bejelentés alapján találták meg, összesen tíz hívás érkezett be az állatvédőkhöz az újév első napjaiban.

Nő a forgalom a konditermekben az új év elején

A rendszeres testedzés, a felesleges kilók lefaragása a legnépszerűbb újévi fogadalmak közé tartozik, ám sokan feladják, pár hét után elfelejtik a maguknak tett ígéretet. Megkérdeztük a békéscsabai konditermek edzőit, mi kell a kitartáshoz, mik a tapasztalataik. Mochnács Tamás, a Bajza Fitness és Kondi személyi edzője elmondta, sokaknál újévi fogadalom a rendszeres testmozgás különböző okok, vagy célok miatt. – A legfontosabb, hogy a fokozatosságot szem előtt tartsuk, óvatosan kell nekikezdeni a terhelésnek. Érdemes személyi edzőt felkérni, hogy segítsen a célkitűzések elérésében. Nem szabad türelmetlennek lenni, azonnal akarni az eredményt, az ugyanis egy hosszabb folyamat. Simon György, a Strong Body Békéscsaba személyi edzője hangsúlyozta, a külső motiváció hosszútávon nem fenntartható, ezért kollégáival arra törekednek, hogy olyan életmódot alakítsanak ki vendégeik, ami nem jár nagy szélsőségekkel számukra.– Természetesen fontosak azok a megerősítések, amik pozitív töltést adnak egy nehezebb nap végén. Termünk rendszeresen indít kezdő kurzust csoportos óra keretében, aminek nagy előnye, hogy igazi csapat alakul ki, a kliensek egymást bátorítják, segítik, így könnyebben be tud épülni a rendszeres mozgás a mindennapokba.

Elkészültek a békéscsabai gimnáziumba megálmodott tornacsarnok tervei

Vannak-e fejlemények az Andrássy gimnáziumba tervezett tornacsarnokkal kapcsolatban? – vetette fel a városi közgyűlés nemrég tartott ülésén Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere elmondta, hogy a kormány a beruházás előkészítésére, a tervezésre adott forrást az önkormányzatnak, és a város immár rendelkezik is engedélyes kiviteli tervekkel. Egy ilyen, 20x40 méteres, szabványos kézilabdapályát is magában foglaló tornacsarnok megépítése nagyjából 2 milliárd forintba kerülne. Az építésről egyelőre nem született kormányzati döntés, azonban az önkormányzat kezdeményezi a fejlesztést, érvényre juttatná ezt az igényt.