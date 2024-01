Mochnács Tamás, a Bajza Fitness és Kondi személyi edzője elmondta, sokaknál újévi fogadalom a rendszeres testmozgás különböző okok, vagy célok miatt.

– A legfontosabb, hogy a fokozatosságot szem előtt tartsuk, óvatosan kell nekikezdeni a terhelésnek. Érdemes személyi edzőt felkérni, hogy segítsen a célkitűzések elérésében. Nem szabad türelmetlennek lenni, azonnal akarni az eredményt, az ugyanis egy hosszabb folyamat. Belátható, hogy a plusz kilók sem pár hét alatt szaladtak fel, nem is lehetséges egy hónap alatt megszabadulni tőlük. A kulcsszó tehát a türelem és a kitartás – részletezte a szakember. Hozzátette, elsőként olyan célokat kell megtervezni, ami teljesíthető. Ennél is jól jöhet egy képzett edző segítsége, aki állapotfelméréssel megnézi, milyen szinten van a kliens.

– Ahogy elértük az első közös célunkat, jöhet a következő. Lényeges, hogy a motivációt és a lelkesedést fenntartsuk. A tapasztalatom az, hogy mindezek figyelembe vételével szépen jönnek az eredmények, sikerélménye lesz a vendégnek és az edzőnek egyaránt. Vannak olyan klienseim, akik évek óta rendszeresen járnak hozzám. A testmozgás nem csak fizikai, szellemi felfrissülés is, jó hatással van a testre, lélekre – sorolta Mochnács Tamás, miközben Józsa Bencének adta az instrukciókat. A 24 éves fiatal a bicepszezés és a fekvenyomás után elárulta, már egy éve edzi őt Tamás, de kiskora óta része az életének a sport.

– Egyáltalán nem okoz gondot a kitartás, csak az első pár hét, a belelendülés volt nehezebb. Egy hónap múlva már igényelte a szervezetem, hogy jöjjek. Az alap heti három alkalom, de ha belefér, négyszer is kondizok. Mindegyik mozgásformát szeretem, de mellre, bicepszre erősítek a legszívesebben. A fő motivációm a jó közérzet, az önbizalom, s persze a lányok miatt is igyekszem figyelni a külsőmre. Tűzoltónak készülök, ez is hajt előre – tette hozzá.

Visszatérő vendégként a kitartó sportolók jó példája Ledzényi Viktória is, aki már öt éve edz a Bajza utcán. Elmondta, hogy ugyan egy évet kihagyott külföldi munka miatt, de örömmel tért vissza, vendéglátósként akkor van legtöbb ideje mozogni, amikor nincsen szezon. A konditeremben ő is minden eszközt szívesen használ.

– Másra van szüksége annak, aki ülőmunkát végez, másra, aki fizikait. A Covid óta sokan dolgoznak home officban is, így megugrott azok száma, akik ki akarnak szakadni az otthoni közegből. A nagy roham, ami most látható, húsvétig eltart. Akkor van egy kis szünet, de nyár előtt újra sokan jönnek sportolni. A kezdők legnagyobb félelme, hogy a többiek esetleg kinézik őket, mert nincsenek jó kondícióban, de manapság nincs ez így, a miénk például egy nagyon családias hely. A tulajdonos, Pap Csilla, aki maga is edző, sőt országos hosszútávfutó bajnok, igényesen, fiatalos lendülettel üzemelteti a termet, folyamatosan fejleszti az eszközparkot is. A legjobb a konditermi mozgásban az, hogy bárki elkezdheti, nincs korhoz kötve – tette hozzá a köredzéseket is tartó Mochnács Tamás, aki végig figyelte a gyakorlatok helyes kivitelezését.

Simon György, a Strong Body Békéscsaba személyi edzője hangsúlyozta, a külső motiváció hosszútávon nem fenntartható, ezért kollégáival arra törekednek, hogy olyan életmódot alakítsanak ki vendégeik, ami nem jár nagy szélsőségekkel számukra.

– Természetesen fontosak azok a megerősítések, amik pozitív töltést adnak egy nehezebb nap végén. Termünk rendszeresen indít kezdő kurzust csoportos óra keretében, aminek nagy előnye, hogy igazi csapat alakul ki, a kliensek egymást bátorítják, segítik, így könnyebben be tud épülni a rendszeres mozgás a mindennapokba. A jó közösség, a "valahová tartozás érzése" nagyban segíti a kezdő, újrakezdő sporttársakat. Mi, edzők saját példánkkal járunk elöl, hiteles képet adunk azoknak, akik hozzánk jönnek. Két hónapja indult legutóbb kezdő crosstraining csoportunk, január közepe táján indul az újabb. Ezt jó szívvel ajánljuk azok számára aki nem csak egy két hétig szeretnék magukat mozgásban tartani, hanem tartósan elköteleződnének. Strong Body Running Team néven elindult a futó klubunk is, ahova azokat az amatőröket várjuk, akik szeretnének profi edzők kezei között formálódni, fejlődni – sorolta a szakember.