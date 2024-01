Kovács-Zemen Viktor, a Csabai Állatvédők Khe. állatgondozója arról számolt be, idén öt kutya került be a békéscsabai, Kétegyházi úton található menhelyre rögtön a szilveszter utáni időszakban, míg kedden még két kutyust találtak. Az elszökött házikedvencek fele már szerencsére otthon van, köszönhetően a bennük található chipnek, azonban a többiek még a menhelyen várják gazdájukat. Azt is elmondta, ennél több állat szökött el ijedtében, de sokukat önkénteseik fogadták be ideiglenesen, egy részük került a menhelyre. Az elszökött kutyákat lakossági bejelentés alapján találták meg, összesen tíz hívás érkezett be az állatvédőkhöz az újév első napjaiban.

Azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni azért, hogy a kisállat ne menjen világgá a petárzásásokkal, tűzijátékkal – így a kutya számára nagyon kellemetlen és ijesztő hanghatásokkal – járó időszakokban, elmondta: fontos lenne ellenőrizni a kertben a kerítés állapotát, hiszen a kutya ezek réseik ki tud bújni, de az is gyakori, hogy ő maga ás kiutat magának a kerítés alatt. Nagyon fontos lenne ilyenkor az állatot zárt helyre vinni, ahonnan nem tud elszaladni, illetve alapvető lenne, hogy minden kutyában legyen chip, amivel azonosítani tudják baj esetén. Az állatgondozó tapasztalatai szerint az is előfordul, hogy van ugyan chip a kutyában, de abban rossz adatok szerepelnek, erre is oda kell figyelnie a gazdának. Kovács-Zemen Viktor ismertette, még mindig csak az állatok körülbelül felénél találnak chipet, vagy olyan azonosításra alkalmas nyakörvet, amelyen szerepelnek a tulajdonos adatai.

Az is elhangzott, még tartanak a szilveszter utóhatásai, így a napokban még várható, hogy elszökött kutyákat találnak az állatvédők.