Újévi fogadás Békéscsabán

Újévi fogadást rendeztek csütörtökön Békéscsabán, a városháza dísztermében, amelyen köszöntötték a város partnereit. Szarvas Péter polgármester beszédében nemcsak az előző évet, hanem az idén záruló önkormányzati ciklust is értékelte. Hangsúlyozta, a Modern Városok Program keretében folytatódott az M44-es építése, elkészült a térségi vásártér, a Wenckheim turista- és kerékpárút, a bábszínház, folytatódott a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztése. Egyéb forrásból elkezdődött a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése a Kenderföldeken, fejlesztették az extrém sportpályát, a MÁV-sporttelepet, utakat és parkolókat építettek. Fákat ültettek, kivágták a veszélyes, kiszáradt egyedeket, virágosítottak. Ingyenesen adtak ledes izzókat a békéscsabaiaknak. Tízéves lett a Csabagyöngye Kulturális Központ, a száz éve született Schéner Mihályra is emlékeztek. Népszerű volt a kolbászfesztivál, a Vármegyenap, a Csabai Garabonciás Napok, megünnepelték a városháza átadásának 150. évfordulóját. Aláhúzta, a kormány támogatásának köszönhetően több tízmilliárd forint érkezett Békéscsabára, és ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is.

Szemléletformáló programokra pályázik a vármegye önkormányzata

Egy közel 800 millió forintos projektre nyújt be pályázatot Békés Vármegye Önkormányzata konzorciumi partnereivel együtt, a HÁRFA Alapítvánnyal és a MODUS Alapítvánnyal – erről döntött szerdán, Békéscsabán tartott soron kívüli ülésén a vármegyei közgyűlés. A cél az, hogy megszüntessék azokat a vármegyei szolgáltatáshiányokat, amelyeket szakmai dokumentumokban tártak fel. A hároméves projekt részeként lehetőség nyílik arra, hogy több területen szemléletformáló programokat valósítsanak meg, hogy javítsák és összehangolják a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Egészségügyi prevenciós programokat szintén szerveznének. A projekt keretében főleg a hátrányos helyzetű csoportokat szólítanák meg.

Színesedik a Ligeti vásár, sok lesz a gyerekprogram

Reggelivel egybekötött sajtótájékoztatót tartott a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület csütörtökön. Pócsi Gabriella munkaszervezet-vezető, valamint Gyebnár Emőke programszervező visszatekintett az elmúlt évre és szemezgetett az idei kínálatból. Elhangzott: a Körösök Völgye Élménymagazin utolsó lapszámait is kiadva szép történeti képet mutattunk arról, mennyi értékkel gazdagodott vidékünk az elmúlt tíz év során. Büszkék arra, hogy az aktív és az ökoturizmus jegyében a Békési Kajak-Kenu Klubbal együttműködve megindítottuk az evezős programokat. A hónap második szombatján megnyíló Ligeti vásárral és a Körös Kosár bevásárlóközösséggel a helyi termelőket és kézműveseket segítik. Immár tíz év telt el a Zöldülj!Fordulj! kiállítással, ennek felpezsdítésére toboroztak animátorokat. Tavaly interaktív programjaikon több mint 1200 gyermek fordult meg. Az új ökobörze is sok figyelmet kap. Hangsúlyozták, idén is lesz majális, Aktív Családi Nap, sok-sok tábor. Pedagógiai segédanyag is készül, megtartják a környezetvédelmi jeles napokat, készítenek újrapapírt, meghirdetik a Lishka Lipót-emlékversenyt.

Csökken a koronavírus koncentrációja Békéscsabán

A legtöbb helyen stagnál a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján. A koncentráció Békéscsabán emelkedett, de csökkenő tendenciát mutat.