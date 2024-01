Orosháza „Dr. Bozsár Stefánia 2023 novemberében vette át megbízólevelét dr. Becsei Lászlótól, a Békés Vármegyei Központi Kórház főigazgatójától. Lendülettel és lelkesedéssel vágott neki a vezetői feladatnak” – írta Erdős Norbert. „Találkozásunk során személyesen is tapasztaltam az erőt és elhivatottságot, a szülővárosa és annak betegei iránti elkötelezettséget, amellyel az orosházi kórház kötelékében korábban a belgyógyászati osztályán és a sürgősségi betegellátó osztályán belgyógyászként, diabetológus szakorvosként, november 13-ától pedig a Dr. László Elek Kórház vezetőjeként segíti a gyógyító munkát. Első körben a helyzet stabilizálására törekszik, hiszen egy igazgatóváltás minden intézményben új helyzetet teremt. Célja, hogy a kórház működése zökkenőmentes legyen, hogy Magyarország negyedik legnagyobb kórházával, a Békés Megyei Központi Kórházzal szorosabb kapcsolat alakuljon ki, akárcsak a háziorvosokkal, akikkel jellemzően először találkozik a páciens. Mint – ahogy ő fogalmazott – lentről jövő szakorvos, fontosnak tartja az orvos-nővér kapcsolat harmonikusságát, hogy egymást segítve, egymás keze alá dolgozva végezzék hivatásukat a lehető legmagasabb szinten. A kórház csapatát januártól egy új szülész-nőgyógyász is erősíti, és a tervek szerint több új szakorvost is igyekeznek bevonni a rendszerbe a minél teljesebb ellátás biztosításához. Dr. Bozsár Stefánia már kisgyermekkora óta orvosi pályára készült, később tudatosan választotta az orosházi kórházat, a városhoz köti a gyermekkora, a családja, és most már a hivatása is. Sok sikert kívántam neki ehhez a szép, felelősségteljes megbízatáshoz” – zárta posztját a politikus.