A nap 24 óráját együtt töltheti Dr. H. Nagy Katalin és kutyája, Berci, aki idén szerzett személyi segítő kutya igazolványt. A terápiás kutya pedig a gyermekek gyógyításában is besegít a főorvosnak. Általában már a puszta jelenléte is elegendő ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a vizsgálat, de a félősebb gyerekeket is képes az injekciós tűvel megarátkoztatni.

Volt szerencsém 2023-ban az eleki rendelőben meglátogatni a gyermekgyógyászt és Bercit, és megismerni közös történetüket, amiből természetesen cikk is készült. Kiderült, hogy a főorvos egy rég dédelgetett álma vált valóra azzal, hogy a gazdája lehet Bercinek, és a kitartó, közös munka eredményeképp immár együtt is dolgozhatnak. Jó előre készült is a kutyás életre Dr. H. Nagy Katalin, aki Berci befogadása előtt egyre többször került kapcsolatba olyan alapítványokkal, amelyeknél terápiás kutyát is foglalkoztattak. Látva a tevékenységüket pedig azt tapasztalta, hogy ezek a négylábúak rendkívül jó hatással vannak a gyerekekre.

Berci egy Labradoodle fajtájú kutya, ami a Labrador és az Uszkár keveréke. Mivel mindkét fajtának nagyon jó képességei vannak a terápiás kutya, illetve személyi segítő kutya szerep ellátására, ezért onnan választották ki kedvencüket férjével. Nevelésében és szakirányú képzésében a Dogland Segítőkutya Alapítvány volt segítségükre. A képzése 4 hónapos korától, egészen 2 éves koráig zajlott, ami után 2022 decemberében letette a terápiás kutya vizsgát. Májusban pedig személyi segítő kutya vizsgát is tett Berci, ami már azt jelenti, hogy a társa lett a gyermekgyógyásznak, és a nap 24 órájában együtt lehetnek, bárhová is megy Dr. H. Nagy Katalin.

Berci természetesen otthon továbbra is a család házi kedvence maradt, és ennek alapján is bánnak vele, de a rendelések idején komoly segítségnek bizonyul. Lelkesíti, bátorítja és jókedvre deríti a kis betegeket, akiknek a matrica mellé néhány kutyás trükk is jár.

Ugyan Dr. H. Nagy Katalin januártól már más vármegyében folytatja gyógyító munkásságát Bercivel, de számtalan Békés vármegyei, és főként eleki gyermeket megörvendeztettek, és persze meg is gyógyítottak együtt 2023-ban.