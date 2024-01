Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára rendszeresen közöl frissen feltárt vagy valamiért érdekes állambiztonsági jelentéseket. Ezekből képet kaphatunk arról, hogyan működött a rendszer.

A most közreadott jelentésben szerepel, hogy az énekes ittjártakor ellátogatott a békéscsabai Jókai színházba is, ahol a hálózat előtt addig ismeretlen művészekkel beszélgetett. A hálózati megbízott közvetett forrásból szerzett tudomást arról, hogy Cseh Tamás tájékoztatta a színészeket, hogy átszervezték az „állástalan diplomások segélyező bizottságát”, mert nem érték el céljukat. Helyette értelmiségi klubot alakítottak, melynek rendeltetése ugyanaz maradt, ami volt, de tevékenységüket legálisan szeretnék folytatni. Cseh arról is beszélt, hogy a cél érdekében legaktívabban tevékenykedik Wahorn András író, Berényi Géza író, Nagy Bandó András színművész és ő.

Cseh Tamás az éjszakát is Békéscsabán töltötte egy középiskolai tanárnő lakásán, itt Cseh tiszteletére népes társaság jött össze, nők és férfiak, köztük olyan személyek is, akik látókörünkben vannak, ellenőrizzük a tevékenységüket, többek között K. Mária, a már említett gyopár klub vezetője, Z. Péter operatív nyilvántartásban szereplő békéscsabai lakos és J. László disszidens, aki éppen látogatóban tartózkodott idehaza az USA-ból – állt a III/III-as ügyosztálynak küldött anyagban. Folytatták: a hálózati megbízottnak erről is közvetett forrásból van tudomása, az információ szerint Cseh Tamás itt arról beszélt a jelenlévőknek, hogy ö az előadott dalainak mondanivalóját a mai életből és szociográfiai anyagokból meríti. Saját műfaját politikus zenének nevezi, ő még a kezdeti beatkorszak lázadója és az is marad, de a mai kritikusok nem értik, és nem is fogják megérteni őt. Kifejezte örömét, hogy Békés megyében élénk irodalmi és művészeti tevékenység folyik, és hogy jó kapcsolatuk van a békéscsabaiaknak nehezen elérhető írókkal és művészekkel.

Több kérdést tettek fel a jelenlévők J. László disszidensnek az amerikai életformáról, ő a kérdésekre csalódottan nyilatkozott. Elmondta, kiábrándult Amerikából, ezért most Kanadában él. Az intézkedések között az szerepelt, hogy az információkat ellenőrzik, a beszélgetéseken jelenlévő személyeket azonosítják, pontosítják, a BM III/III-5. osztályát tájékoztatják.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának megjegyzése: a jelentésben találhatók pontatlanságok.