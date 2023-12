A békéscsabai bibliotékában sorakoztak a mézek, a gyertyák, a szappanok, a krémek, illetve advent apropóján természetesen a mézeskalácsok és az ajándéktárgyak is többek között.

A közösség csoportvezetője, Árgyelán Erzsébet elmondta, hogy nem először jártak a Békés Megyei Könyvtárban. Szeretnek megjelenni a bibliotékában, hiszen itt egy olyan közönség is megismerheti őket, amely nem feltétlenül jár vásárokba, viszont kíváncsi a kistermelői, kézműves termékekre. Békéscsabán több helyen is tartanak saját vásárokat bizonyos rendszerességgel, így a Lencsési lakótelepen, Jaminában, illetve immár a Korzó téren is.