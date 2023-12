Január 1-jétől 8 százalékkal emelik a gyermekétkeztetés térítési díjait Békéscsabán. Mindez azt jelenti, hogy az óvodásoknál és az általános iskolásoknál a tízórai, az ebéd és az uzsonna bruttó 925 és bruttó 1200 forintba fog kerülni, míg a középiskolásoknál az ebéd ára bruttó 838 forint lesz. A városi közgyűlés elé került előterjesztésben azt írták, hogy a díjak növelésére a jelenlegi mennyiségi és minőségi teljesítés szinten tartása, kis mértékben javítása miatt van szükség. A bölcsődei árakat most nem emelték, de jelezték, hogy jövő évben az is esedékessé válik.

Arról ugyancsak döntöttek, hogy a tavaly nyár óta szolgáltató céggel, a Pannon Menza Kft.-vel kötött szerződést – amely jövő év közepén jár le – két évvel meghosszabbítják. Miklós Attila (Szövetség Békéscsabáért) kért egy kimutatást, hogy tavaly nyár óta mennyien hagyták ott a gyermekétkeztetést és hozzák máshonnan az ebédet. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy adagszámok nyilvánosak, így a kérésnek eleget tesznek, míg Tarné Stuber Éva pénzügyi osztályvezető hozzátette, hogy az önkormányzatnál, mint megrendelőnél is rendelkezésre állnak ezek az adatok, tehát nem kell emiatt megkeresni a szolgáltatót.

Napirenden a jövő évi büdzsé

Tárgyalták a jövő évi költségvetési koncepciót is az ülésen. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy továbbra is a működőképesség fenntartása az elsődleges szempont. Az energiaárak jövőre is magasak lesznek, tehát az idén megszokott takarékoskodást folytatni kell. Az intézményi és infrastrukturális fejlesztéseket ugyancsak folytatnák, de vélhetően csak kisebb beruházásokra tudnak sort keríteni. A munkahelyek megtartását is kiemelt szempontként kezelik, az önkormányzati szektorban nagyjából ezren dolgoznak.

Egyetért a koncepció alapelveivel, és továbbra is szükség van a takarékos gazdálkodásra – hangsúlyozta dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba). Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) pedig azt emelte ki, hogy idén is számos önként vállalt feladatot teljesített az önkormányzat. Megemlítette a koncepcióból azt is, hogy megnézik, mit jelentene a finanszírozásban egy 10 százalék körüli illetményemelés azok számára, akik a jogszabályok által lehetővé tett bérfejlesztésben nem részesülnek.

Szente Béla (Fidesz-KDNP) javasolta, hogy tárgyalja a grémium a 2024-es költségvetés első olvasatát is majd januárban, és Tarné Stuber Éva pénzügyi osztályvezető jelezte, hogy egy rövid, tömör, de előremutató, az akkori információkat tartalmazó anyagot január 25-ére el tudnak készíteni. Fülöp Csaba (Szövetség Békéscsabáért) többek között arról beszélt, hogy idén 4,4 milliárd forintos iparűzési adóbevételt terveztek, ehhez képest 6,1 milliárd folyik be, jövőre vélhetően a kettő közötti összeggel számolhatnak reálisan. Fontosnak ítélte, hogy lenne továbbra is lehetőség választókerületi beruházásokra.

Nem szavazták meg az új alpolgármestert

Hanó Miklós alpolgármester halálát követően az új alpolgármester személyéről több egyeztetés is történt. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) elmondta, hogy a posztra Paláncz György tanácsnokot (Fidesz-KDNP) javasolja. Erről aztán – tárgyalási szünetekkel együtt – másfél órán át tárgyalt zárt ajtók mögött a grémium. A zárt ülést követően a meghozott döntésről a városvezető közölte: a személyi javaslat nem kapta meg a szükséges többséget.

A Fidesz-frakció nevében Opauszki Zoltán tanácsnok, frakcióvezető azt mondta, hogy a Fidesz-frakció és a Szövetség Békéscsabáért-frakció valamennyi tagja – azaz összesen nyolcan – megszavazták, hogy Paláncz György legyen Békéscsaba új alpolgármestere. Ez azonban nem volt elég, mivel ehhez kilenc voksra lett volna szükség. Az ülésen összesen 16-an voltak jelen – a DK-s Dancsó Tibor hiányzott –, tehát kiszámolható, hogy 8 önkormányzati képviselő nem szavazta meg alpolgármesternek Paláncz György tanácsnokot. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy sem Szarvas Péter polgármester, sem a Hajrá Békéscsaba-frakció tagjai nem voksoltak arra, hogy legyen alpolgármester Paláncz György. Vagyis sem a városvezető, sem az a frakció, amelynek a tagja, nem szavazta meg a javaslatot.

Opauszki Zoltán az MTI-nek elmondta, véleménye szerint a városvezető a mulasztásos jogsértést kívánta rendezni a napirenden előzetesen nem szereplő téma „hirtelen elővételével”, ugyanis a hatályos működési szabályzat szerint a békéscsabai közgyűlésnek három főfoglalkozású alpolgármestert kell választania, jelenleg pedig csak kettő van.

– A Fidesz-frakció mélységes sajnálattal vette tudomásul ezt a döntést – fogalmazott Opauszki Zoltán tanácsnok. A frakcióvezető szerint Paláncz György tanácsnok teljes mértékben alkalmas lett volna az alpolgármesteri feladatok ellátására, amellyel elősegítette volna a város fejlődését. Opauszki Zoltán szerint „vélelmezhető”, hogy a júniusi önkormányzati választásig „már nem fog alpolgármestert adni a képviselőcsoport”.