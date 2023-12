Szegfű Gábor polgármester elmondta, az Arany János utcai épületben kicserélték a radiátorokat, a nyílászárókat és a bojlert. Laminált padlót kaptak a szobák, a padlást most szigetelik. Új hűtőszekrényt, székeket, asztalokat is vásároltak, sőt az intézmény négy új kerékpárral is gazdagodott. Napirenden van a csatorna felújítása is. Szegfű Gábor hangsúlyozta, a munkálatokat önerőből fedezték.