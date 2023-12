A tetőtérbe költözik a Premier

Tíz évre veszi bérbe a Magyar Pünkösdi Egyház a Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola számára a Szigligeti utca 6. szám alatti ingatlan tetőterét. Szarvas Péter polgármester kérdésére Kozma János, a vagyonkezelő zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mivel nincs megfelelő állapotban a tetőtér, ezért előzetesen egy 17 millió forintos átalakításra van szükség, hogy megfelelhessen az igényeknek. Ezt a beruházást a bérlő megtéríti a későbbiekben, a most megszabott bérleti díj pedig az inflációval emelkedik majd.

Jankay hetven alkotásából nyílt tárlat

"Egy csabai az őrült évek Párizsában – Jankay Tibor” címmel nyílt képzőművészeti időszaki kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlaton a művész 1920-as években, Párizsban készült alkotásaiból látható egy egyedülálló gyűjtemény két teremben. A kiállítás kurátora Gyarmati Gabriella, a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze volt. A megnyitón elhangzott, az NKA pályázatának köszönhetően hozták létre a most megnyílt tárlatot, ahol Jankay Tibor több mint hetven alkotása látható két teremben. Míg az egyikben az utcaképek uralkodnak, a másikban a füstös Párizsi éjszakai élet elevenedik meg.

A rongálók készítették el újra a kis Jézust

Nagy felháborodást keltett, amikor tavaly decemberben egy ötfős csapat kiemelte a Napsugár bábszínház Betlehem installációjának bölcsőjéből a Jézus figurát. A rendőrség eljárást indított, megállapította a fiatalok bűnösségét, akik most Lenkefi Zoltán jóvoltából rendhagyó módon "vezekelhettek". A hatóságok elfogadták a bábszínház igazgatójának ötletét; hogy az öt fiú készítse el újra a tönkretett figurát. A rongálók heteken át mentek dolgozni a bábszínházba, átérezve, mennyi munka van a figurák elkészítésében, kasírozásában. Az eset jól végződött, a Kis Jézus elfoglalhatta méltó helyét Békéscsaba főterén a Betlehemben.

A sorstársakat támogatta a koncert

Gubik Petra színművész adott koncertet a békéscsabai önkormányzat adventi, jótékonysági rendezvényén a katolikus nagytemplomban, a Csabai Advent részeként csütörtökön este. A koncert kedvezményezettje idén a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete volt. Az egybegyűlteket Szarvas Péter polgármester köszöntötte, aki elmondta: a koncert összeköti az adventet a zenével és a segítségnyújtással. Hozzátette, adventi a nyugalom, a békesség és a várakozás időszaka, miközben a hírek, amiket a világban történő eseményekről hallunk, legtöbbször nem szívmelengetőek. Gubik Petra a fellépése előtt úgy fogalmazott, Békéscsaba a második otthona, amire nagyon büszke.

Ismét online karácsonyi vásár nyílik

Fontosnak tartják a vármegyében lévő kistermelők, kézművesek támogatását, ezért Zalai Mihály elnök kezdeményezésére most második alkalommal is megnyitja digitális kapuit az online kézműves karácsonyi vásár a Békés vármegyei önkormányzat weboldalán. Az elnök véleménye szerint a mai rohanó világban az emberek többsége már online vásárolja meg az ünnepi ajándékot szerettei számára, ezért is tartja fontosnak ennek a pozitív visszhangot kapó és hasznos eseménynek a folytatását.