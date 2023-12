A romániai földrengést Békésben is több helyen lehetett érezni, itt is megmozdult a föld. A hírportálunknak nyilatkozó szeizmológus szerint valóban úgy tűnhet, hogy közelít a földmozgás térségünkhez, de ez csak az éppen aktív vető mentén zajlik, ebből nem következtethetünk arra, hogy ez a trend folyamatosan így fog alakulni a jövőben is.