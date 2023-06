Közelít? 1 órája

A szeizmológus elárulta, lehet-e nagyobb földrengés Békésben

A kedd esti romániai földrengést Békésben is több helyen lehetett érezni, itt is megmozdult a föld. A hírportálunknak nyilatkozó szeizmológus szerint valóban úgy tűnhet, hogy közelít a földmozgás térségünkhez, de ez csak az éppen aktív vető mentén zajlik, ebből nem következtethetünk arra, hogy ez a trend folyamatosan így fog alakulni a jövőben is.

P. G. P. G.

Adatokat elemeznek a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumában. Forrás: MTI Archív

A kedd esti romániai földrengést Békés vármegyében is több helyen érzékelték, jelentős károkat viszont eddig hazánkban nem jelentettek – mondta hírportálunknak Fodor Csilla. A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szeizmológusa arra a gyakran felmerülő kérdésre, hogy a földrengések „közelítenek”, vagyis egyre közelebb alakulnak ki a magyar-román határhoz, elmondta, valóban úgy tűnhet, hogy közelít a földmozgás, de ez csak az éppen aktív vető (aktív vetőnek nevezzük azokat a vetőket, melyhez köthetően valószínűleg ki fog még pattanni) földrengés mentén zajlik, ebből nem következtethetünk arra, hogy ez a trend folyamatosan így fog alakulni a jövőben is. Kérdésünkre elmondta, Magyarország földrengések szempontjából nem tartozik a legveszélyeztettebb területek közé, de reális a földrengésveszély. Az elmúlt időszakban nem volt nagyobb földrengés hazánkban, legutóbb a 2020 decemberi horvát földrengést érezték nagy területen hazánkban, elsősorban a délnyugati területeken, ahol károk is előfordultak. Azt látják, hogy körülbelül 40-50 évente pattan ki 5-6 magnitúdójú esemény, a közelmúltban azonban csak a határon túl történt ekkora földrengés. Ilyen volt az 1956-os Dunaharaszti rengés is, melynek magnitúdója 5,6 volt. A szakembert arról is kérdeztük, hogy milyen erősségű földrengés válik érezhetővé. Ezzel kapcsolatban kifejtette, mindez nagyon sok mindentől, de leginkább az epicentrumtól való távolságtól és a rengés mélységétől függ. Hazánkban is előfordulnak évente kisebb, helyben érezhető rengések, amik károkat még nem okoznak, ezek körülbelül 2,5-3 magnitúdójú események. Hogy mi állhat a mai nagyobb, és az elmúlt hetek kisebb Arad környéki és hazánkban is érezhető rengések hátterében, arról a szeizmológiai obszervatórium oldalán is olvashat.





