Édesanyjuk, Berczi-Salamon Magdolna kísérte gyermekeit, Zénót és Jenőt, a nyolcéves ikreket és bátyjukat, a tízéves Eriket a szerencsekerékhez. A pörgetés révén ők is láthatósági ajándékokat kaptak, amiknek nagyon örültek.

– Szeretünk kerékpározni, és odafigyelünk arra, hogy a bringákon minden szükséges láthatósági eszköz rajta legyen, és mi is úgy öltözzünk, hogy jól látszódjunk – hangsúlyozta Magdolna. – Három éve szereztem jogosítványt, és Jenőt annyira érdekelte a KRESZ, hogy velem együtt tanult, ismer lényegében minden jelzőtáblát.

Süle Teréz mozgáskorlátozotti elektromos mopeddel érkezett. A pörgetés után elmondta, számukra is fontos a láthatóság, és még így is sokszor nem úgy kezelik a mozgáskorlátozottakat a közlekedésben, ahogy az elvárható lenne. Ahelyett, hogy segítenék őket, sokszor inkább akadályozzák, veszélyeztetik.

Szombati Andrea, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, gazdag kínálatot biztosítottak a láthatósági eszközökből, és száz százalékos kedvezményt adott a rendőrség. Vagyis, amit kipörgettek a szerencsekeréken, ingyen hazavihették a megjelentek. Nyerhettek többek között láthatóságot segítő prizmákat, villogókat, lámpákat, fényvisszaverő pántokat, kulcstartókat, karpereceket, valamint láthatósági mellényeket is.

Többen az unokáiknak, gyermekeiknek pörgettek, és elmondták, a családból ki használja majd a hasznos kelléket. Így az unokáktól a nagyszülőkig minden korosztályhoz került az erre a napra tartogatott ajándékokból.

A szóvivő kitért arra, fontos, hogy jól működjenek, jó minőségűek legyenek a kellékek, mert csak így biztosítják a közlekedés nehezebben észlelhető résztvevőinek is a láthatóságát. Szólt arról, ősszel, illetve télen egyre többet kell sötétben, szürkületben, ködben, esőben közlekedni. Rendkívül fontos, hogy mindenki, aki útnak indul, használja is a járgányán a lámpákat, jelzőfényeket. A láthatósági mellények, fényvisszaverő ruhák pedig erősítik a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát. Így akkor is ajánlott viselni azokat, amikor a települések belterületén közlekednek az emberek.