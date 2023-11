Egy nap – egy tonna falevél

A falevelek hullásakor is megőrzik a rendezett városképet Békéscsabán – írta közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft. felkészült az őszi szezonra. Mint ismertette, a cég munkatársai folyamatosan gyűjtik a faleveleket, és egy nap leforgása alatt akár egy tonnányit is elszállíthatnak a város közterületeiről.

Miniszteri elismerést kapott Kárász László

Miniszteri elismerő oklevéllel ismerték el Kárász László, Békés vármegyei vezető mentőtiszt munkásságát. Elhangzott: kiemelkedő szakmai tevékenységével hozzájárul az egészségügy szakszerű működéséhez.

Híres csabai családokról, épületekről tartottak előadást

Híres csabai családok és épületek címmel tartott előadást kedden Hankó András a Békés Megyei Könyvtárban. A program a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület 2023/2024-es Szabadegyetemének első találkozója volt. Hankó András kiemelte, Békés vármegyében összesen 377 emléktábla van különböző épületek falain, ezek mintegy 80 százaléka Békéscsabán található. Szó esett Fábry Károly békéscsabai ügyvédről, íróról, publicistáról, Gaburek Károly festőművészről, majd az Urszinyi családról, a Steiner-Omaszta-kúriáról, a Sas Patika – Varságh – Réthy-házról, a Tevan családról, Stark Adolfról, Kvasz Andrásról és Beliczey Miklósról is.

Az 1956-os hősökre emlékeztek

Az 1956-os hősökre emlékeztek a Békéscsabai Irodalmi Estek keretében kedden Békéscsabán. Frankó Attila, a program ötletgazdája, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta, nem először tartottak kulturális rendezvényt a Békéscsabai Szakképzési Centrumban. A mostani eseménynek különlegességet adott, hogy nemcsak megemlékeztek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, hanem kihirdették a BSZC-s diákok számára meghirdetett pályázat eredményeit is. Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója elmondta, hogy a pályázatot a kormányhivatal, a Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Szeretlek Békéscsaba Egyesület hirdette meg Vánsza Pál, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége vármegyei elnökének javaslatára. Azt kérték a diákoktól, hogy gyűjtsék össze, dolgozzák fel, mutassák be 1956 helyi, vármegyei sajátosságait, de cél volt az is, hogy megismertessék velük a Fekete Pál-emlékszobát. Az irodalmi esten felolvasták Huszár Endre: Vitéz Hrabovszki László című művét is.

Bemutatják a Petőfi Mezőberényben című darabot

Szerdán mutatják be Németh László: Petőfi Mezőberényben című egyfelvonásos drámáját Békéscsabán a Jókai Színházban, Czitor Attila rendezésében. Az előadás a Színitanház, az Ifjúsági és Gyermekszínházi Alapítvány, a mezőberényi Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ, valamint a Békéscsabai Jókai Színház közös produkciója. A rendező hangsúlyozta, azért csodálatos Németh László darabja, mert a fiatalok az iskolában főként forradalmárként tanulnak Petőfiről, az előadásban azonban emberi mivolta kerül előtérbe.