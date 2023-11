– Bozsár doktornő munkásságát kezdetektől a betegek iránti elkötelezettség jellemezte és ez vezérli új pozíciójában is. Vezetőként az a feladata, hogy stabilizálja az intézmény helyzetét mind szakmai, mind pedig gazdasági szempontból, mi pedig felettes intézményként mindenben segíteni fogjuk. Arra kérem az önkormányzatot, ahogyan eddig is tette, úgy a jövőben is segítse a kórházat a lehetőségeihez mérten – mondta el a polgármesteri találkozón dr. Becsei László.