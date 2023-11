Felvételizők Napja a Csaba Centerben

Felvételizők Napját tartott szerdán a Gál Ferenc Egyetem a Csaba Centerben. Árpási Zoltán, a gazdasági kar dékánja elmondta, a Felvételizők Napja nem csupán a képzési kínálatuk bemutatásáról szól, mindenkinek szeretnének segítséget, illetve információkat nyújtani a felvételi eljárással kapcsolatban. Képzéseik kapcsán elárulta, az idei programon az egyetem mind a négy kara képviseltette magát, így az érdeklődő középiskolásoknak nem kell elutazniuk Gyulára, Szarvasra, vagy Szegedre azért, hogy jobban megismerjék a teológiai, az egészségügyi, a pedagógiai kart, amelyek mellett természetesen jelen volt a békéscsabai gazdasági kar is.

Kerékpártárolót tesznek ki, újrafestik a burkolatot

Több fejlesztés is várható a következő hetekben a választókerületében – ismertette Fülöp Csaba önkormányzati képviselő. Az Andrássy út 42. számú társasház elé háromállásos, szilárd burkolattal rendelkező kerékpártárolót helyeznek ki. A Bartók Béla út 61-65. és 67-69. szám alatti lépcsőházak környezetében a parkolósávok megerősítő festést kapnak. A Kazinczy-lakótelep 8. szám alatti lépcsőháznál elbontják a porolót. A Petőfi utca 20. szám alatti lépcsőház környezetében szintén újrafestik az útburkolati jeleket és a parkolósávokat. A Vécsey utca 24-26. szám alatti lépcsőház melletti játszótéren egy beülős babahintát telepítenek. A Kazinczy utca 2. szám alatti lépcsőház mögötti területen megállást korlátozó útburkolati jelek festenek fel, a lépcsőház elé pedig egy kukát, azaz kézi hulladékgyűjtő edényt tesznek ki, mint ahogy a Kazinczy-lakótelep 17C. szám alatti lépcsőház elé is.

Békéscsaba kulturális értékeit ismerték meg a vármegye könyvtárosai

A város kulturális értékeit bemutató szakmai eszmecserén vettek részt Békéscsabán a vármegye könyvtárosai Békés Vármegye Önkormányzatának támogatásával – ismertette Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója, hozzátéve, elsőként a Békéscsabai Napsugár Bábszínház idén átadott új otthonát, a műemlék Ursziny-Beliczey-kúriát, valamint a modern épületrészt, majd a Munkácsy Mihály Múzeumot tárlatait tekintették meg. Zárásként a felújított és kibővített szlovák tájházba látogattak el, ahol megismerték a vármegyei szlovákság múltját, építészetét és néprajzát, valamint a helyi gasztronómiát. A könyvtárosok legközelebb decemberben találkoznak, átadják az Év könyvtárosa Békésben kitüntetést is.

Törökországba utaztak szakmai kirándulásra

Tízen utaztak a közelmúltban egyhetes törökországi szakmai látogatásra a Békéscsabai Szakképzési Centrumból egy Erasmus-projekt keretében – ismertették az intézménynél. A kiutazók megismerhették a vendéglátás és a turizmus helyzetét, újdonságait Antalya tartományban, kapcsolatot építettek török intézményekkel, szakmai szervezetekkel, vállalkozásokkal. A fogadó iskolában töltött idő után a résztvevők ellátogattak egy természettudományi gimnáziumba is, ahol bemutatták az úgynevezett STEAM, azaz élményalapú oktatási struktúrát. A felnőttképzés szervezésére, megvalósítására is láttak gyakorlati példákat, ellátogattak üvegházakba, múzeumba, tanétterembe, mecsethez, szőnyegszövő műhelybe, vízeséshez, sőt szakácsokat, felszolgálókat is képző, tankonyhát, tanszállodát működtető iskolába is.