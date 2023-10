Közösségépítés 42 perce

Százak főztek a tarhosi falunapon és bokrétaünnepséget is tartottak

Nagyszabású főzőverseny, számos közösségi és szórakoztató program, illetve a felújítás alatt álló helyi általános iskola épületének bemutatása állt a szombaton megtartott tarhosi falunap középpontjában. Az oktatási intézmény már most is egyre karakteresebb szerepet tölt be a település és a térség életében is.

A helyi gasztronómiai hagyományokra alapozva főztek a csapatok, szemben jobbra Ambrus György. Fotó: Bencsik Ádám

A szombati falunapnak két kiemelten fontos eleme volt. A csapat- és nek is számító hagyományos főzőversenyen huszonöt csapat vett részt, és készített helyi alapanyagokból kiváló ételeket – nyilatkozta Kürti Sándor polgármester. Mint elmondta, a csapatok számát ebben a számban kellett maximálni, hiszen például volt olyan résztvevő formáció, amit több mint harmincan alkottak. A megmérettetésnek helyet adó közösségi ház körüli téren többen viszont nem fértek el volna a negyedszáz csapatnál. Mindenki helyi marhahúst kapott, és a versenyre abból készítették el remekeiket. A közösségi események sorát bővítve meghívták a falunapra a község új testvértelepülése, Recsk önkormányzatának delegációját. Ismét jótékonysági futást tartottak, amelynek bevételével a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt munkáját támogatják, és köszöntötték a legutóbbi falunap óta született gyerekeket, valamint szüleiket. Kürti Sándor kitért arra, hogy a falunap keretében megtartották a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő és megújuló általános iskola épületének bokrétaünnepségét. A rekonstrukció elérte a 75 százalékos készültséget. A polgármester elmondta, hogy a felújítás alatt álló épületen Lipcsei Gábor tervező vezette végig az érdeklődőket, szülőket. Külön kiemelte, hogy az egyházmegye szerepvállalása óta már felső tagozat is működik hatodik osztályig az intézményben, és két éven belül várhatóan mind a nyolc osztályban lesznek diákok. – A cél a minőségi, egyben családias oktatás, osztályonként maximum 15 fős létszámmal. Dr. Lipcsei Imre, a Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója elmondta, a dr. Kiss-Rigó László püspök vezette Szeged-Csanádi Egyházmegye fontos szolgálata, hogy ahol megkeresik a szülők és az önkormányzat tagjai, ott az érintett óvodát és iskolát átvegye. – Ebbe a programba tartozik a tarhosi általános iskola is, amelynek helyzete nagyon megnehezedett, és tavaly került az egyházmegyéhez – fogalmazott. Akkor az alsó négy osztály működött az intézményben, és vállalták, hogy felépítik a felső tagozatot is. – Természetesen mindehhez infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van, hiszen a régi épületben már nem tudnánk elhelyezni az osztályokat. Ezért zajlik a beruházás, amelynek bokrétaünnepét tartották szombaton Tarhoson – tette hozzá a szakember. – A felújított, kibővített iskola átadását december 15-re tervezzük. Dr. Lipcsei Imre és Kürti Sándor a felújítás alatt álló épületben. Fotó: Bencsik Ádám A szakember megerősítette, hogy a tervek szerint az iskolában a 7.-8. osztály is benépesül majd. – Kis iskolában, minőségi oktatásban gondolkodunk, és olyan főleg óraadó munkatársakkal szeretnénk még erősíteni, akik egyrészt fiatalos lendülettel, másrészt kiváló szakmai tapasztalattal rendelkeznek – folytatta a gondolatot, majd külön szólt arról, hogy a szülői háttér és a település is támogató. – A tarhosi intézmény várhatóan nagyon jó iskolája lesz az egyházmegyének – tette hozzá. A beruházásról elmondta, egyrészt a meglévő ’50-es, illetve ’60-as években épült iskolarészt újították fel, amelyben Lipcsei Gábor helyi kötődésű tervező fontos szerepet vállalt, illetve vállal. A meglévő részhez két-három tantermet, szertárt, zsibongót is hozzáépítettek. A későbbiekben terveznek további fejlesztéseket is, második ütemben tornatermet építenének a konyha felújításával, így jó lehetőség alakulna ki programok megvalósítására. Harmadik ütemben műfüves pálya jönne létre, ami a Grosics Akadémia utánpótlását vonzaná a közelből. Helyi alapanyagok is szerepet kaptak A főzőversenyről Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács, a zsűri elnöke elmondta, a csapatok helyi marhahúsból és kiírásnak megfelelően minél több helyi termékből készítették el versenyremekeiket. Utóbbiakból zöldség, gyümölcs, fűszerek egyaránt szerepet kaphattak, illetve az asztaloknál nagyon szép, az ősz hangulatát idéző dekorációk születtek, szőlő, birsalma, szilva és paprika felhasználásával. Ambrus György elmondta, a csapatok elsősorban pörköltet főztek, de babos marha, babgulyás, erdei gombás marharagu is született. Nagyon fontosnak nevezte, hogy sok helyen látták a következő generációt, gyermekeket és fiatalokat, ami biztosíték a helyi alapanyagok megismertetésére, az egészséges étkezés továbbvitelére.

