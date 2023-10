Világszerte erősödik az energiaitalokat ellenzők tábora, egyre több kutatás foglalkozik a gyerekek és fiatalok fogyasztási szokásaival és egészségügyi következményeivel. Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) egy korábbi, tizenhat országra kiterjedő tanulmánya szerint a 10–18 éves korosztály 68 százaléka, a 10 év alatti gyermekek 18 százaléka fogyaszt energiaitalt, míg a felnőttek 30 százaléka.

Az energiaitalok vásárlásának és fogyasztásának 18 éves kor alatti betiltását javasolja Hollik István és Nacsa Lőrinc, a kormánypárti frakciószövetség két képviselője. Ezt a politikusok közös keddi videónyilatkozatukban jelentették be. A kormánypárti politikusok szerint az energiaitalok veszélyesek a fiatalokra, miközben egyre szélesebb körben kedvelt termékekről van szó.

Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos, a Csaba Ügyeleti Kft. ügyvezetője elmondta, az energiaitalok olyan élelmiszeripari termékek, amelyek átmenetileg fokozzák az emberi szervezet anyagcseréjét, az ébrenlétet és a teljesítőképességet. Évtizedek óta használatosak, de az utóbbi években látványosan megnőtt a forgalmuk és a népszerűségük. Megítélésük ellentmondásos, előnyös és hátrányos hatásaikat széles körben vitatják laikusok, szakemberek egyaránt.

Tartsunk mértéket!

– Összetételük változó, de közös vonásuk a magas koffeintartalom és általában a magas cukortartalom, kiegészítve egyéb hatásfokozó, ízfokozó összetevőkkel, vitaminokkal és színezőanyagokkal. Forgalmazásukhoz az élelmiszeripari hatóság engedélye szükséges, több országban csak korlátozásokkal értékesíthetők. Felnőtt korban mértékkel történő fogyasztásuk biztonságossága a kávéfogyasztáshoz hasonló. A napi koffeinbevitel optimálisan 200 miligramm, de legfeljebb 400 lehet. Az energiaital egyáltalán nem ajánlott várandósoknak, szoptató anyáknak, magas vérnyomásban szenvedőknek, szívbetegeknek, koffein-érzékenyeknek, és mindenképpen kerülendő az egyidejű alkoholfogyasztás – részletezte az orvos, hozzátéve, hogy a túladagolás rosszullétet, mérgezéses tüneteket okozhat.

Függőség alakulhat ki

– Ilyenkor jellemző a szapora szívdobogás, a mellkasi fájdalom, a szédülés, a magas vérnyomás, a hányinger, a remegés. Tünetek esetén orvoshoz kell fordulni, súlyosabb esetben kórházi kezelés is szükségessé válhat. Az sem mellékes, hogy az energiaitalokhoz hosszú távon függőség alakulhat ki, krónikus fáradtság, álmatlanság, depresszió, szervi károsodás jöhet létre. Túlzott fogyasztáshoz vezet, ha valaki nem rendeltetésszerűen, vagyis az éberség alkalmi stimulálására használja az energiaitalokat, hanem folyamatosan fogyasztja, mintha ivóvíz, sportital vagy üdítő lenne. A legnagyobb veszély a fiatalokat fenyegeti, körükben sajnos rohamosan terjed az energiaitalok használata – sorolta dr. Sonkoly Iván. Hozzáfűzte, 14 év alatti gyermekeknél semmiképp' sem megengedhető a koffeintartalmú italok fogyasztása, de a 14-18 évesek esetében is aggályos, mivel a fejlődésben lévő szervezet számára fokozott egészségi kockázatot jelentenek a stimulálószerek. A magas cukortartalom miatt az elhízás, a cukorbetegség és más anyagcserezavarok kialakulásával is számolni kell. Aláhúzta: megfelelő minőségű és időtartamú alvás és elegendő testmozgás esetén a fiatalok nem szorulnak rá arra, hogy kívülről pótolják a hiányzó energiákat.

A beteg sokszor meg se említi, rendszeres enegiaital-fogyasztó

Dr. Sonkoly Ivántól megtudtuk, saját praxisában is gyakran tapasztalja, hogy a fiataloknál megjelenik a magas vérnyomás, a szívritmuszavar és pánikszerű tünetek lépnek fel. Ilyenkor nem könnyű a diagnózis, mivel a beteg általában nem tesz említést az energiaital túlzott fogyasztásáról, de lehetőségére mindig gondolni kell.

– Sajnos olyan eset is előfordult munkám során, amikor az energiaital hatására sürgősségi ellátást igénylő rosszullét alakult ki. Koffeintúladagolás esetén fontos a kiürítés elősegítése bő folyadékfogyasztással, esetleg hashajtással, vízhajtással, ásványianyag-pótlással, valamint a vérnyomás és a pulzus mielőbbi normalizálása, súlyos esetben kórházi körülmények között.

Egy kisgyermekes, békéscsabai 37 éves nő így járt: sok energiaitalt ivott, napi kettőt, hármat is, mellé pedig még kávét is fogyasztott. Elkezdett szúrni a szíve, szédült, zavaros lett a látása. A pulzusa az egekbe emelkedett, a vérnyomása pedig nagyon alacsony lett. Hányingere volt, erősen fájt a feje, remegett, nekiesett a falnak is. Nagyon rosszul érezte magát, a sürgősségin kötött ki, ahol kapott infúziót, de napokkal a történtek után is gyenge volt. Tanulva tapasztalataiból, már igyekszik mértékkel inni a koffeint és több alvást iktat be.