Beszámolójukból kiderült, Talpi nemrég csatlakozott egy medgyesegyázi tömbházi kolóniához, és egyik nap úgy jelent meg etetőhelyén, hogy szeme mellett mély, elfertőződött, hararapott seb tátongott.

Mint az egyesület közösségi oldalán ismertették, az ilyen sérülések gyakran az ivaros kandúrok nőstényekért folytatott harcaik során keletkeznek. Önkéntesük azonnal állatorvoshoz vitte a sérült cicát, ahol a sebet ellátták, és megállapították, hogy a szemét szerencsére nem érte maradandó sérülés. Talpi pedig mára teljesen felgyógyult, időközben átesett az ivartalanításon, így visszatérhetett kolóniájába, amit önkéntesük rendszeresen gondoz és etet.

Hangsúlyozták: sokan még most sem értik, hogy miért fontos a nőstény cicák mellett a kandúrok ivartalanítása is. Talpi eddigi élete is azt bizonyítja, hogy az ivaros és kijárós cicák kóborlás során nagyon sok veszélynek vannak kitéve.