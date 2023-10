Egy cég úgy vette meg 2020 végén a 10 ezer négyzetméteres telket az önkormányzattól, hogy közben vállalta azt is, hogy beépíti 2024. december 31-ig. A cég vezetése viszont a megváltozott gazdasági körülmények miatt kénytelen volt elhalasztani a tervezett beruházást az Ipari úton. Ezért azt kérte, hogy módosítsák a beépítési kötelezettség teljesítésének határidejét 2026 végéig, amire a grémium rá is bólintott. Szarvas Péter polgármester az ülésen azt mondta: fejlődőképes a cég, így bíznak abban, hogy véghez is viszi a vállalását.