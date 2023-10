Zahorán Milán, a BEG diákpolgármester-jelöltje elmondta: két hete hirdették meg a jótékonysági akciót, amely során a tanulóktól, a szüleiktől, a pedagógusoktól vártak felajánlásokat, közte tartós élelmiszereket – mint tésztát, rizst, konzervet, cukrot, lisztet –, édességeket, valamint tisztálkodási és tisztítószereket.

Emlékeztetett: tavaly is szerveztek hasonló programot a Mentálhigiénés Egyesülettel közösen, és úgy gondolták, hogy folytatják ezt a hagyományt, hiszen szeretnék segíteni a rászoruló családokat. Ráadásul azzal, hogy ezt a Csabai Garabonciás Napok keretében tartották, többeket is meg tudtak szólítani.

Zahorán Milán hangsúlyozta: elégedettek lehetnek, hiszen harminc, egyenként több mint hatezer forint értékű pakkot tudtak összeállítani, vagyis a mostani akció eredményeként harminc családnak tudnak segíteni. A diákpolgármester-jelölt kiemelte azt is, hogy mindegyik csomagra odatűztek egy-egy kézzel írt üzenetet, hogy ezzel is támogassák a nehéz sorsúakat.

A Mentálhigiénés Egyesület intézményvezetője, Bonnyai Sándor fontosnak nevezte, hogy nemcsak gyűjtöttek a fiatalok, hanem közösen is csomagolták be azokat. Emellett ő is aláhúzta, hogy a pakkokat egy-egy kedves idézettel tették személyesebbé. Hozzátette: bár most a Csabai Garabonciás Napok keretében a BEG, az evangélikus gimnázium kampányának része volt az adománygyűjtés, a diákok máskor is szoktak jótékonykodni.