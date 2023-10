Új híd épül Békéscsaba szívében, a kishidat már lezárták

Megtörtént vasárnap délután Békéscsabán a Deák és a József Attila utca közötti kishíd lezárása, kezdődnek a munkálatok. A vasárnapi lezárás után hétfő reggel a terepmunkákkal elindult a kivitelezés. A munka várhatóan 2024 nyarának végéig tart. A Modern Városok Program, a Munkácsy Negyed kialakítását célzó projekt keretében valósul meg a beruházás. A fejlesztés során a hidat teljes egészében elbontják és egy új, szélesebb hidat építenek, amely a gyalogos és a kerékpáros forgalmat egyaránt kiszolgálja majd. Ebben az időszakban a két legközelebbi átkelési lehetőség a Munkácsy híd, illetve a Bajza és Bánszki utca közötti híd. A megyei könyvtár hídbúcsúztató, városismereti sétát is szervezett szombaton délután a József Attila és a Deák utca közötti kishídra.

Bringázással telt a szombat: sikerrel zárult az első Wenckheim-retúra

Ritkán adatik meg, hogy valaki ugyanazon a napon a napfelkeltét és a naplementét is láthatja. Az pedig még ritkábban esik meg, hogy a két látványos esemény között mást sem kell tennie, minthogy folyamatosan bringázzon. Ez az igazán különleges együttállás volt megfigyelhető szombaton, a Wenckheim-retúrán. A több mint félszáz regisztrált résztvevőnek persze alapvetően nem ez, nem az egész napos tekergés volt a dolga, hanem csak az, hogy menjenek néhány hosszt és közben érezzék jól magukat. A résztvevők között megtalálható volt a város turizmusáért felelős tanácsnoka, Opauszki Zoltán is, aki a rendezvény fővédnökeke. Ismertette, 2009-ben még csupán 40 kilométernyi kerékpárút volt megtalálható Békéscsabán, ma pedig már ott tartunk a kerékpárutakat, kerékpársávokat és nyomokat is beleszámolva, hogy ez a fajta úthosszúság immár közel 100 kilométerre tehető. A Wenckheim-retúra helyszíne éppen a legjobb minőségű aszfaltcsíkok közé sorolható.

Jogsi nélkül vezetett, vádat emeltek a 16 éves csabai fiú ellen

Eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség. A vádiratában közúti járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabására tett indítványt egy 16 éves, büntetlen előéletű békéscsabai fiú ellen, aki járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, vezetői engedély nélkül vezetett egy forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli autót – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség közleményében. A fiatalkorút, aki vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a Békéscsabai Járásbíróság a március 11-én jogerőre emelkedett végzésével engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt 1 év időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől, erről a fiúnak is tudomása volt. Ennek ellenére július 10-én, az esti órákban egy általa vásárolt, forgalomból kivont, hatósági jelzés nélküli személygépkocsit vezetve közlekedett Gyula lakott területén, a Duzzasztó utca környékén, a Fehér-Körös gátjának város felőli oldala mellett húzódó szilárd útburkolat nélküli közúton. Amikor rendőri intézkedés alá akarták vonni, a terhelt a kiérkező rendőrök elől a gépkocsit hátrahagyva elmenekült, később a Szélső utcában igazoltatták, majd előállították. Cselekményével megszegte a KRESZ egyik pontját, mely szerint járművet az vezethet, aki a jármű vezetésére jogszabályban meghatározott érvényes engedéllyel rendelkezik, és a járművezetéstől eltiltva nincs.

Népdalénekesek töltötték meg a Csabagyöngye Panorámatermét

Közös kincsünk a magyar népzene címmel rendeztek találkozót a Csabagyöngye Kulturális Központban szombaton. A Nefelejcs Népdalkör rendezvényén bemutatkozási lehetőséget kaptak a Népdaléneklő megyei versenyen már szerepelt általános és középiskolás diákok és részt vettek a meghívott népdalkörök. Bukvai Istvánné , a kör elnöke arról beszélt, a magyar népdalkincs végtelenül gazdag, hiszen nyelvünk és a népzenei nyelv együtt fejlődött. A közös éneklést követően fellépett a Talléros együttes, Debreczeni-Kis Helga citera, koboz- és énekműsorával, Pázmándi Gergely pedig szaxofonon és furulyán játszott.

Ismét megrendezték a Ligeti Vásárt és ökobörzét

Ismét megrendezték a Ligeti Vásárt és ökobörzét a Széchenyi ligetben október 14-én, szombaton. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület tizenöt éve indította el a Ligeti Vásárt, ahol minden hónap második szombatján kézművesek és őstermelők kínálják portékájukat. A Ligeti Vásáron ezúttal tizennyolc termelő kínálta termékeit, így például lekvárokat, szörpöket, aszalványokat és sajtokat, emellett kézműves termékeket, például gyertyákat, ékszereket és táskákat. Ehhez a programhoz csatlakozott idén év elején az ökobörze, melynek célja, hogy a megunt, vagy már nem használt ruhák, cipők, könyvek, egyéb holmik és gyermekjátékok ne a kukában végezzék, hanem új életre kelve másnak okozzanak örömet. Gyebnár Emőke, a központ programszervezője elmondta, a cél a környezettudatosság, hiszen a ruhaipar, azon belül is az úgynevezett fast fashion az egyik leginkább környezetszennyező iparág.