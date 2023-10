A Nefelejcs Népdalkör rendezvényén bemutatkozási lehetőséget kaptak a Népdaléneklő megyei versenyen már szerepelt általános és középiskolás diákok és részt vettek a meghívott népdalkörök.

Bukvai Istvánné , a kör elnöke arról beszélt, a magyar népdalkincs végtelenül gazdag, hiszen nyelvünk és a népzenei nyelv együtt fejlődött.

– Azért kerülhet annyira közel a szívünkhöz, mert a hangulata és szövege kiegészíti egymást. A magyar népdalok olyan emberi élethelyzeteket és sorsokat dolgoznak fel, amelyek ma is ismerősök lehetnek a számunkra. Most is ugyanúgy élünk, ugyanazok az ösztöneink, szokásaink. Szinte költői, ahogy a nép a saját nyelvén kifejezte az érzéseit. A népdal a lelkükből fakadt, lelkük terméke volt – fogalmazott. Hozzátette, éppen ezért van helye a mai világunkban is a népdaloknak, annak ellenére, hogy már nem annyira népszerű.

A közös éneklést követően fellépett a Talléros együttes, Debreczeni-Kis Helga citera, koboz- és énekműsorával, Pázmándi Gergely pedig szaxofonon és furulyán játszott.