Aznap fél hétkor mentem el dolgozni, és délután négy órakor értem haza Bercsényi utcai házunkba. Már az udvarban éreztem a füstszagot, meg is ijedtem, gyorsan áramtalanítottam mindent – emlékezett vissza a történtekre Tibor. – Amikor beléptem a konyhába, ott sűrű füst és korom fogadott, az ott álló fotel és egy szék teljesen elégett. Tűz ekkor már nem volt, de látni alig lehetett. A szobák és a konyha teljesen füsttel telítődött. A nagyobbik, 15 éves fiam kollégiumban van és akkor is ott volt, a kisebbik, 11 éves még nem ért haza. A feleségemmel elváltunk, így a kisebbik fiú átmenetileg az édesanyjához került, akivel két nagyobb lányunk is él. A tűzoltók is átnézték a házat, a történtek pontos okát ők sem tudták megállapítani, beavatkozásra már nem volt szükség.

Tibor az önkormányzat és a főnöke segítségével kivehetett egy szükséglakást, így van hol álomra hajtani a fejét, illetve nagyobbik fia is oda megy majd a kollégiumból.

A férfi közben napi munkáját követően folyamatosan dolgozik, hogy amilyen gyorsan lehet legalább az egyik szobát, illetve a konyhát megfelelő állapotba hozza. A konyhában és a fia szobájában falakat már lecsiszolta, ezt követi a glettelés, majd a festés.

– Szeretném, ha a gyerekek minél előbb visszatérhetnének az otthonukba – fogalmazott.

Az események egyébként érezhetően megviselték a családot. Az elmúlt években kevés jövedelmük ellenére sokat újítottak a házon, és voltak további tervek, amit a megfejthetetlen eredetű tűz keresztbe húzott.

A szobákból a bútorokat és a ruhákat a nagyobb, kevésbé károsodott szobába hordták, illetve az udvaron helyezték el. Egyelőre az biztos, hogy az ágyak teljesen használhatatlanná váltak, hiába próbálta többször is kárpittisztítóval helyrehozni Tibor, nem járt sikerrel. A fekvőhelyek olyan erősen magukba szívták a füstöt, hogy lehetetlen rajtuk aludni. Több bútorral is hasonló a helyzet, de a férfi még bízik abban, hogy esetleg néhány megmenthető. Odáig még nem jutott el a tragikus történések óta, hogy a ruhákat egyenként átnézze, de vélhetően azokkal is hasonló gondok vannak. A tévéik egyelőre működnek.

Komoly kérdés, hogy a nagyobbik szoba milyen állapotban van. Ez a helyiség kevésbé károsodott, de a füst és a korom abban is nyomokat hagyott, így nem kizárt, hogy az is felújításra szorul, hiszen a plafonon és az oldalfalon is megtapadt a korom.

– Valószínűleg a hétvégén már lesz segítségem, addig pedig igyekszem minél jobban elhaladni a helyreállítással – árulta el lapunknak Tibor. – Nagyon szeretném, ha újra itt élhetnénk.

A szomszédok, a helyiek is igyekeznek segíteni a családot.

– Tibor nagyon becsületes, egyszerű, tisztességes ember, aki itt nőtt fel az utcában – mondta el lapunknak az egyik szomszéd. – A szüleit elveszítette, de igyekszik mindenütt helytállni. Komoly tragédia ez számukra.

Hozzátette, igyekeznek mindenben támogatni a férfit, mert nagyon megérdemli, már vittek neki törölközőt, plédet, tartós élelmiszert, várhatóan a helyi használt ruha boltos is segít majd.

– Nagy szükségük lenne még bútorokra, hiszen a füst és a korom szinte mindent tönkretett, a felújításhoz nélkülözhetetlen alapanyagokra, illetve akinek módjában áll, pénzügyileg is támogathatja a családot, mert az is nagyon jól jönne számukra ebben a szörnyen nehéz helyzetben – emelte ki.