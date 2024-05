Nem hibázhatott a szombati kozármislenyi mérkőzésen a Tappe-Békéscsabai Előre NKSE, mert veresége esetén nemcsak a soron következő szerdai Kisvárda, hanem akár még a szombati zárókörben rendezendő Budaörs ellenin is nyerési kényszerben kellene pályára lépnie.

Mayer Szabináék a januári mérkőzésen is nagyon megszenvedtek a Kisvárdával

Fotó: Kelet-Magyarország/Gazdag Mihály

Baranyában az első tíz percet leszámítva végig a hazaiaknak kellett futni az eredmény után, így a lila-fehérek a szünetre három, az utolsó hét percre fordulva már hatgólos előnyt tudhattak a magukénak. A mind a hét kísérletét gólra váltó Bencsik Bojána vezérletével 28–25-re győzött a Békéscsaba, amivel megerősítette a bennmaradást érő tizenkettedik helyét. Az NB I B.-be zuhanó Kozármisleny mellett a NEKA volt még a forduló másik nagy vesztese, amely a második félidő derekán hiába vezett már négy góllal is, a hajrát az MTK bírta jobban, és bő három perccel a lefújás előtt fordított. A csabaiaknak a balatonbogláriakkal szembeni két pont az előnye és az egymás elleni összevetésben is jobbak. Mindez azt jelenti, hogy a szerdai Kisvárda elleni esetleges hazai győzelemmel bennmaradhat a Békéscsaba.

Nem kérdés, hogy rettentő nehéz ütközet vár a viharsarki amazonokra, mivel a szintén 13 pontos Kisvárda is veszélyhelyzetben van, esetleges vereségük esetén még ők is komoly bajba kerülhetnek. Az egymás elleni eredmény tekintetében ők rosszabbak a bogláriaknál, ráadásul az utolsó fordulóban a bronzért küzdő Mosonmagyaróvárt fogadják majd. Idegenben eddig nem volt túlságosan veretes a Józsa Krisztián vezette várdai csapat, lévén mindössze Budaörsről tudtak elhozni egy pontot, és Kozármislenyben sikerült hat góllal nyerniük. A többi, számszerűen öt győzelmüket otthon aratták, legutóbb a Vasas ellen, két fordulóval ezelőtt, amikor is 25–21-re nyertek. Az előző fordulóban otthon nem bírtak a Dunaújvárossal.

A Kisvárdában két játékosra különösen nagy figyelmet kell majd fordítani a csabai lányoknak, az egyik a rutinos Karnik Szabina, aki 88 gólos, és a fiatal válogatott átlövő, Juhász Gréta, aki eddig 85 találatig jutott.

A csabaiaknak legalább négy góllal kell nyerniük ahhoz, hogy az egymás elleni összevetésben is jobbak legyenek a Kisvárdánál. A januári szabolcsi találkozón 25–21-re a várdaiak győztek, miként tavaly májusban Békéscsabán is, akkor 26-17-re. A lila-fehérek a legjobb pillanatban, történetük során először nyerhetnének a Kisvárda ellen, mert az akár az első osztályú tagság megtartását is jelentheti, s akkor jöhet az ilyenkor szokásos koreográfia, a győzelmi örömtánc!

A szerdán 18 órakor Békéscsabán kezdődő találkozót az Andorka Miklós, Hucker Róbert játékvezetői duó vezeti.