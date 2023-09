Kézművesek kínálták a portékáikat, volt kiállítás, gyermekműsor, érkeztek a motorosok csillogó kétkerekűiken. Ügyességi versenyt is hirdettek nekik a házigazdák. Az erős emberek is igyekeztek megbirkózni komoly farönkökkel, pokolian nehéz kőgolyóval. Ellátogattak a helyszínre az Orosházi Városi Modellező Klub tagjai is, kicsi autóik folyamatosan mozgásban voltak. Délután felbőgtek a nagyvasak, megfékezett lóerőkkel felvonultak Kaszaper főutcáján.

A falunapi program része volt az újszülöttek köszöntése: kilenc kisgyermeket és családjaikat ajándékozta meg Kun László polgármester. Ezt követően köszöntötte az évfordulós párokat. Ők 50 éve kötöttek házasságot: Mező Sándor és párja, Danilescu Miklós és párja, Petrikó Sándor és felesége, valamint Magyar Sándor és párja. 55 éve házasodott össze Bihercz Ferenc és felesége.

A falunap alkalmat ad arra is minden évben, hogy az arra érdemes, a település közéletét, jó hírét civilként, vagy szakmai munkájával öregbítő állampolgárokat megtiszteljen az önkormányzat egy-egy elismeréssel. A képviselő-testület döntött 2023-ban Kaszaper szolgálatáért kitüntető címet adományozott Acsai Imrénének. Pályája kezdete óta szociális területen, az egészségügyben dolgozik. Kezdetben az orosházi kórházban, a gyermekosztályon volt gyermekgondozó. 1992-től 23 évig a kaszaperi orvosi rendelőben dolgozott orvosírnokként. A betegek tudták, mindenben számíthatnak rá. Évtizedek óta a Vöröskereszt aktív tagja, a településen a véradások szervezésében vesz részt. Sokat tett az elmúlt évzizedekben a kaszaperiekért, ezzel érdemelte ki az elismerést.