– Köszönöm dr. Polczer Valter állatorvosnak és a hivatal valamennyi munkatársának a segítségét, a jószág megmentését. Már olyan állapotban van az állat, hogy hamarosan gazdát kereshetünk neki – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi, Lőkösháza polgármestere. – Négy kutya külön tartására is alkalmas kennelt építettünk kimustrált buszmegállótetőket is felhasználva a hivatal udvarán. Általában tíz napig etetjük, itatjuk az ebeket, hátha értük jön a gazdájuk, de ez nagyon ritka. Minden lehetséges eszközzel új gazdát keresünk a kutyusoknak, és a minap háromnak találtunk is. Remélhetőleg a mostani jószág is szerető gazdához kerül.