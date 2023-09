Veres Krisztina, a Meseház vezetője elmondta, az érdeklődők most kitüntetett helyszínen, Schéner Mihály szobrai között nézhették meg a különleges előadást, ami a mesternek állít méltó emléket.

– A rendkívüli helyszínen a környék lakói számára is szerettük volna megmutatni, milyen páratlan érték van a birtokukban. Fontos, hogy ismerjék, szeressék, őrizzék Schéner Mihály emlékét, akinek térplasztikáit 1988-ban adták át a nagyközönségnek. Sajnos az idők során a műtárgyak egy része megsemmisült, de a megmaradt szobrokat restauráltatta az önkormányzat. Ez a megyeszékhely egyetlen gyermekeknek készült köztéri szoborcsoportja, ami a kortárs képzőművészet iránt érdeklődők figyelmét is felkelti – részletezte. Hozzátette, az előadás képi világa a schéner-i életmű tárgyiasult formáin alapul, Zalán Tibor színdarabját Soós Emőke és Biró Gyula bábszínész játssza Bereczki Csilla rendezésében.

Megtelt a játszótér. Fotó: Bencsik Ádám

– A színpadi mű a Meseházi Alapítvány megrendelésére készült, filozófiai tartalma a felnőttekhez szól, de játékossága a gyermeki ént mozdítja meg. Két éve volt az ősbemutatója, azóta bejárta az országot. Többször játszották Békéscsabán is, de ez volt az első nyilvános, szabadtéri előadás. Egy igaz ünnep, aminek az alkotó is nagyon örülne – hangsúlyozta Veres Krisztina. A Meseház vezetője elárulta: a jövő héten záruló Schéner 100 emlékév programsorozatának erre az állomására a mester unokája is eljött két gyermekével.