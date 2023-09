Szentendrére látogatnak a kulturális intézmények

Hagyományaink vendégségben címmel tartott sajtótájékoztatót a hagyományőrző kulturális kör Békéscsabán. Aktualitása az volt, hogy a város is bemutatkozik azon az országos rendezvényen, melyet szeptember 16-án tartanak a szentendrei skanzenben. Ferencz Rezső újságíró és Mácsai Sándor, a szervezet elnöke elmondta, az egyesület májusban kapott meghívást a a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatóságától, hogy a kezdeményezésünkre megmentett Molnárház is legyen vendége, szereplője a „Malom évének” nyilvánított 2023-as esztendő kiemelkedő rendezvénynek. Az egyesület ezért komplex programot állított össze, melyben partnerük a Békés Megyei Könyvtár, a Meseház, a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a békéscsabai szlovák közösségek képviselői mellett a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága is.

Vadászokat szűrtek

Nyolcvanhárom Békés vármegyei hivatásos vadász és vadgazdálkodásban érintett szakember vett részt speciális szűrővizsgálaton hétfőn Békéscsabán, az egyik egészségügyi központban. Zuberecz Tibor, Békés vármegye fővadásza, a vadászkamara területi alelnöke elmondta, olyan betegségek kiszűrésére terjedt ki a vizsgálat, melyek a vadgazdálkodásban dolgozókat nagyobb számban érinthetik – vérszívók, kullancsok, szúnyogok, valamint élősködők, paraziták által okozott, terjesztett betegségek kiszűrésére is alkalmas volt a komplex vizsgálat. Az országos vadászkamara támogatása révén minden önként jelentkezőnek ingyenes volt a szűrés.

Csendes Ferenc festményei díszítik a kormányhivatal auláját

Csendes Ferenc festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás szerdán délután Békéscsabán, a Békés Vármegyei Kormányhivatal földszinti aulájában. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága alelnöke köszöntőjében elmondta, a kormányhivatal épületében mintegy tíz éve rendeznek kiállításokat. Hozzátette, a hivatal belső terében látható képek megállítanak, gondolkodásra, elmélyülésre ösztönöznek, megláthatjuk a szépet. Csendes Ferenc joggal érdemelt ki állami és olyan békéscsabai elismeréseket, amelyeket kevesen mondhatnak magukénak, alkotásain a jóság és elköteleződés látható. Dr. Takács Árpád, a vármegye főispánja a Békés Vármegyei Kormányhivatal nevében elismerő oklevelet adott át a művésznek a vármegye értékeit megörökítő sok évtizedes művészeti tevékenységéért.

Lecsópartit tartottak a nyugdíjasok

A Békéscsabai Nyugdíjas Pedagógus Klub – mely önállóan és a Csabai Szlovákok Szervezetének civil tagjaként is működik – kedden megtartotta tanévnyitó lecsópartiját a Békéscsabai Szlovák Tájházban. A civil szervezetnek a nyugdíjas pedagógusok mellett az iskolák technikai dolgozói is tagjai. A tagok a lecsó elfogyasztása közben az éves naptárt, a rendezvényeket is egyeztették.

Gyermek sérült meg a balesetben

Elesett egy segédmotoros kerékpárral közlekedő, 14 éves fiú Békéscsaba külterületén kedden 13 óra 30 perc körül. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatalember könnyű sérüléseket szenvedett.