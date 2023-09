Idén országosan is kiemelkedően sokan, jelentkeztek és nyertek felvételt a felsőoktatásba Magyarországon, közel 25-30 százalékkal többen, mint az előző évben. A Gál Ferenc Egyetem Békés vármegyei, békéscsabai karjai tekintetében a hallgatók létszámának növekedése két és félszer nagyobb, mint ezelőtt.

– Nem lesz egyszerű, nem lesz könnyű, de sosem ígértünk könnyen megszerezhető diplomát. Amit ígértünk az jó és értékes diploma, ehhez tudjuk magunkat tartani – mondta dr. Árpási Zoltán, a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kar dékánja.

Kiemelte az egyetem családias hangulatát, ami nem a hallgatók létszámára, hanem a dolgozók, tanárok mentalitására, segítő, támogató hozzáállására utal.

Prof. Dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora arról beszélt, az egyetem a Szeged-Csanádi egyházmegye egyetemeként a délkelet magyarországi régió szakemberképzését, továbbképzését kiemelt fontosságúnak tekinti. Éppen ezért különösen nagy öröm számukra, hogy ebben az évben két és félszer több hallgatót tudtak felvenni, mint az elmúlt tanévben.

Több százan választották idén tanulmányaik megkezdésére Békéscsabát. Fotó: Herczeg Tamás Facebook-oldala

– Országosan is emelkedett a felsőoktatásba jelentkező és felvett hallgatók száma, ez a növekedés 25-30 százalékos. Az, hogy a Békés vármegyei, békéscsabai karjainkon ez a növekedés két és félszerest is meghaladó, ez azt mutatja, hogy Önök is érezték, hogy Békés vármegye az ország gazdasági, társadalmi fejlesztésének kiemelt területévé válik a jövőben. Ehhez nagyon fontos, hogy jól felkészült szakembereket képezzünk – fogalmazott a rektor.

Hozzátette, az, hogy az egyetem házhoz viszi a tudást segít azoknak, akik munka vagy család mellett szeretnének ismereteket elsajátítani. Emellett pedig, a fiatalok tekintetében is nagyobb rá az esély, hogy az itt tanulók később is a megyén belül helyezkednek el és alapítanak családot.

A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Kara régóta partnerségben áll a Békés Vármegyei Kormányhivatallal, számos szakmai, tudományos és sportprogram köszönhető az együttműködésnek. Dr. Takács Árpád főispán arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy a kormányhivatal körülbelül 2500 hatáskört lát el, és számos alkalommal iskolázott már be akár a gazdasági karra is olyan munkatársakat, akiket aztán a jövőben, a megszerzett tudás birtokában tovább tudtak foglalkoztatni.

– Célunk a jövőben is, hogy adjunk egy bázist, de nem titkolt célunk, hogy vegyünk is el, hiszen a kormányhivatalnak is kell utánpótlás, nem csak jogi, hanem szociális, gazdasági, mérnöki területen is – fogalmazott.

Hozzátette, nem csak a mindennapokban működnek együtt a Szeged-Csanádi egyházmegyével, hanem olyan komoly projekteken is, melyek a tudományos élet fejlesztését, felpezsdítését célozzák meg. Ezért hozták létre a Békés Vármegyei Kormányhivatal Tudományos Tanácsát. A Gál Ferenc Egyetem tagja a szakképzési munkacsoportjuknak, és mindazon szakmai szervezeteiknek, amellyel közösen tudnak tenni a jövő érdekében. Ennek érdekében írt alá a közelmúltban egy háromoldalú megállapodást a Gál Ferenc Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Békés Vármegyei Kormányhivatal azért, hogy mérnökképzést biztosítsanak a vármegyében. Dr. Takács Árpád kiemelte, több, közjót szolgáló, karitatív tevékenységben is együttműködnek, így például az idén már harmadik alkalommal rendezik meg októberben a „Fuss és segíts” jótékonysági programjukat.

Szarvas Péter polgármester elmondta, a számok is mutatják, ez egy kiemelkedő tanévindítás idén. A városvezető a Gál Ferenc Egyetem békéscsabai campusára az egész megye felsőoktatásának a zászlóshajójaként reflektált, amely folyamatosan bővül.

– Mindannyian emlékezhetünk, hogy egy nehéz lélektani gazdálkodási helyzetből hogyan emelkedett ki az egyetem irányításával a campuson folyó munka – emlékeztetett. Szarvas Péter hangsúlyozta, habár Békés megyét nem az ország legfejlettebb vármegyéi között tartják számon, a megye folyamatosan fejlődik, egyre több cég telepedik le, továbbá számos iparág megtalálható nálunk: így biztosított, hogy a hallgatók tanulmányaik végeztével akkor már kiemelkedő európai és hazai gazdasági körülmények mellett el fognak tudni helyezkedni.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő az egyetem oktatójaként is már az intézmény indulása óta jelen van. A számokat ismertetve elárulta, 106 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba, ami egyharmadával több az előző évhez képest. Emellett, 21 százalékról 18 százalékra csökkent azoknak a száma, akik nem végezték el a felsőoktatási tanulmányaikat. Hozzátette, kuriózum hazánkban, hogy 10 hallgatóból 8 államilag támogatott.

– Magyarország kiemelkedően jó a diplomások átlagfizetésének tekintetében, hiszen körülbelül másfélszer többet keresnek azok, akiknek felsőfokú képzettségük van – emelte ki, hozzátéve, hogy a statisztikák szerint idén tavasszal a pénzügyi szektorban dolgozók átlagfizetése elérte a bruttó egymillió forintot, és az egyéb szakon tanulók is várhatóan magas jövedelmért tudnak majd a jövőben elhelyezkedni.