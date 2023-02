Dr. Takács Árpád köszöntőjében felidézte, hogy öt évvel ezelőtt hozták létre Békésben a szakképzési munkacsoportot, a pályaorientációs kerekasztalt, azokat a fórumokat, amelyek keretében arról kezdtek gondolkodni, hogy a jövőben milyen szakmákra lesz szükség.

– Nem csak a jelenre, hanem a következő három-öt évre is választ kell találnunk – fogalmazott a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető főispán. Mint mondta, ennek érdekében kialakult egy nagy jelentőségű együttműködés a Gál Ferenc Egyetemmel. Emellett a munkáltatók igényeire, a vármegyét érintő beruházásokra, a befektetők érkezésére reagálva az is egyértelművé vált, hogy szakképzést, a felsőoktatást, a mérnökképzést magasabb szintre kell emelni. A kormányhivatalról szólva kifejtette, híd szerepet töltenek be a felsőoktatási intézmények és a munkáltatók között, a kormányhivatal társadalomszervező funkciójával biztosítja azt a kapcsolatot, amely alapján együttműködésüket megvalósítják Békés vármegye népességének megtartása érdekében.

Dr. Takács Árpád hangsúlyozta, egy olyan nagy jelentőségű, történelmi együttműködés született meg, amely a mérnökképzést biztosítja, illetve erősíti a SZTE és GFE résztételével. A kormányhivatal pedig vállalja, hogy segíti azoknak a fiataloknak, illetve dolgozóknak a felkutatását, akik bekapcsolódnának a képzésekbe. A munkáltatók szövetsége is szándéknyilatkozatot tett, kifejezte együttműködését, illetve vállalta, hogy gyakorlati helyet biztosít a képzésben résztvevők számára.