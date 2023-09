A vadgesztenye-aknázómoly ezeknek a majd százéves fáknak is a legveszélyesebb kártevője, hiszen egy évben háromszor rajzik. Lárvái a levelekben élnek, fejlődnek, a levelek asszimiláló felületét és a fák díszítő értékét csökkentik, legyengítik a fákat. A beteg fák károkat okozhatnak az épületekben, lakóházakban kidőlésük esetén.

– Településünk Fő utcáján található gesztenyefasor az elmúlt évtizedekben Battonya városképének fontos részévé vált. A Hunyadi utcánkon 156 gesztenyefa van, a Fő utcánkon pedig 132 darab. Önkormányzatunk alaposan megvizsgálta a vadgesztenyefák megmentésére irányuló lehetőségeket: az aknázómoly ellen védekezni permetezéssel, illetve a rovarölőszer közvetlen fatörzsbe való juttatásával, injektálással lehetséges. A permetezésre gyakran nincs lehetőség, ugyanis a permetlé csak a korona alsó részét éri el – tájékoztatott a polgármester.

A védekezést megnehezíti a vadgesztenyefák magassága, hiszen 10-15 méternél magasabb példányok esetén nehezen juttatható fel a hatóanyag a fák leveleihez; az injektációs eljárásnak rendkívül magas a költsége.

– Önkormányzatunk több éven át permetezte a településen található vadgesztenyefákat a kártevők ellen, azonban ezzel az eljárással sem sikerült a kellő védelmet biztosítani a fák számára. A nyári viharok során néhány vadgesztenyefa kidőlt, ami alátámasztja a fák állapotának a mihamarabbi vizsgálatát, illetve a súlyosan megbetegedett, menthetetlen példányok kivágását a további károk megelőzése és elkerülése érdekében. A kivágott fákat a klímavédelem és településünk faállományának a védelme érdekében Battonya önkormányzata folyamatos újratelepítéssel pótolja – fogalmaztak a tájékoztatóban és kérték a lakosság megértését, együttműködését.

A helyszínen járva Boros Csaba polgármester a leírtak mellett a szomorú látványra is felhívta a figyelmet.

– Ez az egyik helyszín, a román közösségi ház előtt, ahol egy esti viharos széllökés következtében derékba tört egy gesztenyefánk. Korábban, külső szemrevételezéssel nem is láttuk betegnek. Ez a legalattomosabb benne, hogy kívülről nincs jele a bajnak, de ha közelebbről megnézzük, akkor sajnos látszik, hogy alig tartotta valami a törzset. Méhek is voltak a fában – mutatta a polgármester. Elmesélte azt is, a városellátó szervezettel folyamatosan figyelik az idős fákat. Voltak eddig is problémák, egy talpon maradt, de kiszáradt fát kivágtak, a Fő utcán tavaly gyökerestől kidőlt egy másik váratlanul.

– Még talán a drónos kezeléssel elérhetnénk a legmagasabb egyedeket is, ami feljuttatná a permetszert. Illetve injektálással egy készítményt bejuttatunk a beteg fák törzsébe és akkor az felszívódik. Ez egy-két fánál működhet, de több száznál már olyan költsége van, hogy nem bírja el az önkormányzat jelenlegi helyzete.

– Amiket kivágunk (előzetes felmérésünk szerint 10-20 fáról lehet szó), azt bevisszük az önkormányzat udvarára, télen szociális tüzelőként kiosztjuk. Egyelőre azt a szakembert keressük, aki megnézné a battonyai állományt és amennyiben nagyon indokolt, akkor csak a legkritikusabb egyedeket távolítjuk el első körben és a helyüket pótoljuk csemetékkel. Mert büszkék vagyunk arra, hogy ennyi fa van a településünkön. Battonya jól zöldített, parkos település, ezt továbbra is őrizni kívánjuk – tette hozzá Boros Csaba

Fásítanak és kérik a lakosság együttműködését is

A 2022-es évben, a nagy szárazság következtében sok fenyőfa kipusztult (ez független az aknázómolytól).

– A kiszáradt fenyők is veszélyesek, felhívtam a lakosság figyelmét, hogy kertjeikben, az udvarokban ha van ilyen, vágják ki, mert viharosabb időben ezek is veszélyt jelentetnek az ingatlanokra, vagy a szomszéd házára.

– Önkormányzatunk folyamatosan nézi a pályázati lehetőségeket, ha van, akkor szeretnénk kihasználni. A TOP-os pályázatokban mindig szerepel a parkosítás, az ilyen támogatott projektek keretében igyekszünk minél több zöld növényt beszerezni. Az Országfásítás programra egyszer már sikerrel pályáztunk. Önerőből is vásárolunk facsemetéket.