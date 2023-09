A városvezető ismertette, Méry Rudolf Eleken született 1955-ben, itt végezte el az általános iskolát. Kereskedelmi iskolába Békéscsabára járt, ahol eladói szakmát szerzett meg, majd Eleken az esti gimnáziumban érettségizett le. Rövid szünetekkel közel 50 évig a kereskedelemben dolgozott.

1983-ban megnősült, 1984-ben született gyermeke Ágnes, aki Eleken kozmetikus. Alapítója és névadója volt az eleki Könyv, Könyvtár, Műveltség Alapítványnak és tagja volt az eleki Állat- és Környezetvédő Egyesületnek.

A munka mellett, már tizenéves kora óta fényképezett, később, ha ideje engedte, akkor nyaralásaikat, az eleki ünnepségeket, eseményeket is fotózta. Halász Gyula fényképésztől megkapta a korábbi eleki fényképész Tass Gyula negatívjait és Halász Gyula halála után a lányától, Kocsisné Halász Otíliától megkapta édesapja negatívjait is, melyet ezúton is köszön és nagyon hálás, hogy most már az ő tulajdonát képezik.

A kevés kerti munka mellet a fényképezés, a zenehallgatás és a hanglemez gyűjtés tölti ki a nyugdíjas idejét. Harminc éve tagja a gyulai Székely Aladár fotóklubnak. Nagyon sok közös kiállításon vett részt képeivel például Szlovákiában, Csehországban, Franciaországban, Belgiumban és Romániában. Gyula testvérvárosában, Ditzigenben 2007-ben az ő fotója szerepelt a kiállítás plakátjain. Az első egyéni kiállítását Eleken, 2022 januárjában tartotta meg a Reibel Mihály Városi Művelődési Házban.

Tass Gyula és Halász Gyula örökségét pedig nem magának tartogatja, hiszen szabadidejét feláldozva a város történetét és az elekiek életét bemutató fotókat folyamatosan feldolgozza, és közzéteszi mindannyiunk örömére, az utókor számára. Munkássága egyedi és pótolhatatlan – hangsúlyozta Szelezsán György.