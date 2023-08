– Tizenhat gyermek részvételével zajlanak a foglalkozások, többen már évek óta visszajárnak, sőt van olyan kislány, aki idén két héten át a vendégünk lesz. A táborozók ismerkednek a különféle bábtípusokkal, mozgásos, táncos játékokon vesznek részt, mesékkel, dalokkal foglalatoskodnak. Délutánonként is a kreativitásé; a kézműveskedésé a főszerep, a hét folyamán mindenki megtervezheti, elkészítheti a saját, egyszerű bábját. Most épp kasíroznak a gyerekek, aztán festenek majd – részletezte Varga Anna. Hozzáfűzte, a hat-tízévesek a bábjátszásba is belekóstolnak, jeleneteket tartanak, sőt páran már egy kis előadást is megjelenítettek.

– Ezen a héten Soós Emőke, Czmubil Emőke és Czumbil Örs, jövő héten pedig Gyarmati Éva Csortán Zsóka vezetésével tapasztalhatják meg a bábszínház különleges atmoszféráját. Tanulják a csapatmunkát, türelmet gyakorolnak, hiszen nálunk lassúbbak a folyamatok, mindennek ki kell forrnia – tette hozzá Varga Anna.