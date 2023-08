A Madzagfalvi Véradás az elmúlt években óriási rangra tett szert, az eseményen már sikk vért adni – nyilatkozta lapunknak Tóth Zoltánné. A Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei igazgatója elmondta, évről évre egyre többen adnak itt vért, és a támogatók száma is folyamatosan emelkedik, ebben az évben már mintegy hatvanan álltak a jó ügy mellé. Kiemelte, mind az ízig-vérig vöröskeresztes főszervező-ötletgazda Barta István Zoltán, mind Pocsajiné Kis Mária Erzsébet, a Vöröskereszt békéscsabai területi vezetője, mind a vármegyei Vöröskereszt rengeteg munkát fektet a szervezésébe, illetve a lebonyolításba.

– A program több mint egy véradás, hiszen figyelemfelhívó és közösségépítő szerepe is van, sokat tesz hozzá, hogy a véradások minél nagyobb hangsúlyt kapjanak – fogalmazott az igazgató. Megerősítette, a nyári szabadságolások ideje alatt kiemelt jelentősége van a békési eseménynek, az Országos Vérellátó Szolgálat is számít a vérre. – A Madzagfalvi Véradók már igazi közösséget alkottak – hangsúlyozta.

Fodor Antalné, Polgár Zoltán és Barta István Zoltán.

Fotó: Für Henrik

Ellátogatott a rendezvényre Fodor Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt országos elnöke is: – A Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének nagyon jó híre van, a Madzagfalvi Véradás pedig országosan is híres. Éppen ezért nagyon szerettem volna személyesen látni a lebonyolítást, a szervezést – emelte ki az országos elnöke. Mint kifejtette, a Madzagfalvi Véradás is mutatja, hogy türelemmel és hosszú előkészítő munkával meg lehet valósítani egy olyan programot, ami országos hírnévre tesz szert. Példaértékű összefogás és közösségi munka eredménye mindez.

A Primaenergia tizenöt fős csapata Budapestről érkezett Békésre, a véradásra.

– Nagyon régóta dolgozunk együtt Barta István Zoltánnal, és nagyon becsülendőnek és tisztelendőnek tartjuk, amit csinál – mondta el lapunknak Morvai Tamás elnök-vezérigazgató. – Eddig is próbáltuk különböző módokon segíteni a kezdeményezést, de most úgy gondoltuk, hogy személyesen is „beállunk a sorba”, és vért adunk. Elképesztő, hogy egy kis városba ennyi ember jön össze, hogy segítsen.

Rengetegen adnak vért a Madzagfalvi Véradáson.

Fotó: Für Henrik

Elárulta, tizenöten érkeztek Budapestről, és a véradás után is maradtak, hogy jobban megismerjék a várost. A csapat fele pedig a hétvége egy részét is Békésen tölti. Barta István Zoltán elmondta, nagy öröm, hogy sokan támogatták a rendezvényt, és egy nagy mértékű összefogás alakult ki a program körül.

– Számomra gyönyörű eredmény, hogy már az első órákban, az első napon milyen sokan eljöttek a véradásra. Reméljük, tényleg elérjük a hőn áhított félezres számot – emelte ki.