A törzsvendégek közül volt, aki az asztaliteniszezés élményének a feltételeit teremtette meg a fürdő parkjában. Lehet egyébként tollasozni is, erre is kialakítottak egy helyet. Most néhány, divatos, raklapból készült bútorral lett gazdagabb a fürdő. Négy pihenőágy készült szintén visszajáró vendég és összefogás jóvoltából. A legkisebbek gyermekmedencéjét mesefigurákkal díszítették, így téve azt még hangulatosabbá.

Jól szórakoztak a gyerekek a nagy melegben is.

Megtudtuk, a főszezonra nincs panasz, sőt, érkeznek a Dunántúlról, még Szombathelyről is fürdőzők. Belekukkantottunk a vendégkönyvbe: ,,Nagyon jól éreztük magunkat, szuper a strand, tiszta; udvariasak a az alkalmazottak, a vendégekért vannak.” Találtunk egy mezőtúriak által írt bejegyzést, ők úgy fogalmaztak, visszatérnek és másoknak is ajánlják, mert olyan sok, jó élményben volt részük Szénáson. A békéscsabaiak nem először jártak Szénáson, ők a dolgozók mosolyát, kedvességét, a fürdő kellemes légkörért emelték ki.

A gyermekmedence vidám képekkel vált még színesebbé. Fotó: Tüskés Tibor

De ha beköszönt az ősz, a strand büféjét szeretnék megnyitni a kinti világ előtt is, hogy a kihasználtsága a folytatásban is garantált legyen.