Tímárné Csák Tímea, a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete elnökhelyettese hírportálunknak elmondta, a rendezvényt immáron tizenharmadik alkalommal hívták életre, amelynek egyik célja, hogy kicsiknek nagyoknak, fiataloknak és időseknek, a családok valamennyi tagjának felhőtlen kikapcsolódást biztosítsanak. Kitért arra, hogy a Mezőberényi Szlovákok Szervezetével és az önkormányzattal együttműködésben szervezték meg a programot, amely az elmúlt években alaposan kinőtte magát.

– Ugrálóvár, óriás csúszda, kicsik szigete, sportos játékok, buborékfoci, euró bungee, exatlon pálya, vízi vidámpark, arcfestés, agyagozás egyaránt várta az érdeklődőket – sorolta Tímárné Csák Tímea, aki szólt arról is, hogy az ebédet, az öreg tarhonyát a Mezőberényi Szlovákok Szervezete, míg a palacsintát, valamint az óriás palacsintát a nagycsaládosok készítették.

Agyagozás is várta az érdeklődőket.

A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete elnökhelyettese elmondta, a Kacagó ligetet pályázati forrásból rendezték meg, gyakorlatilag minden egyes játék használata, ahogy az ebéd is ingyenes volt a látogatók számára. Emellett egy helyi vállalkozás is nagyban segítette az esemény létrejöttét. A program idén is babakocsis felvonulással kezdődött, illetve a gyerekek óriás mesefigurákkal, Mickey egérrel és Minnie egérrel ugyancsak találkozhattak.

Siklósi István polgármester – aki maga is jelen volt a rendezvényen – elmondta, a Kacagó liget a nagycsaládosok egyesületének kiváló kezdeményezése.

– Egy olyan napot biztosítanak a családok számára, amikor a gyerekek gondtalanul játszhatnak. Az időjárás is kegyeibe fogadta az eseményt, hiszen nem esett az eső – fogalmazott. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a Kacagó liget a nagycsaládosok, illetve több civil szervezet összefogásával valósult meg, hiszen a Mezőberényi Szlovákok Szervezete is segítette, hogy a nap létrejöhessen. A különleges játékoknak köszönhetően pedig a gyerekek és a családok minden tagja jól érezhette magát.