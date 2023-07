Ugyan van helyi sajátosságokra épülő és szociális jellegű is, a fő projektnek a mezőgazdaságit nevezte. Annak keretében többek között foglalkoznak gyümölcsössel, és a településvezető szerint jó lett a meggy- és a cseresznyetermés, sok a kajszibarack is a fákon. Emellett például levendulát ültettek, amelynek szüretét is elkezdték.

Állatokkal ugyancsak foglalkoznak: sertéseket tartanak, és most hoznak malacokat. A kétszáz tojótyúk pedig arról gondoskodik, hogy mindig legyen friss tojás a konyhára. Megjegyezte: évente nagyjából 4 millió forint értékben szállítanak be élelmiszert, alapanyagot a konyhára. A juhállományt viszont felszámolnák, mind a harmincöt birkát meghirdetik eladásra.